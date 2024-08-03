03 августа 2024, 14:19

Белорус Золотой выиграл серебро в академической гребле на Олимпиаде

Global Look Press
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Белорус Евгений Золотой занял второе место в соревнованиях одиночек по академической гребле на Олимпиаде в Париже. Он показал время 6 минут 42,96 секунды на дистанции две тысячи метров.

«Эта олимпийская медаль стала для белорусской команды по академической гребле первой за 16 лет», - сообщило БелТА.

Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко поздравил гребца с серебром Олимпиады.

За 500 метров до финиша спортсмен был шестым, но на последнем отрезке дистанции обошел почти всех соперников. Золотой финишировал вторым, уступив только рекордсмену Игр из Германии Оливеру Цайдлеру. Бронзу завоевал голландец Симон ван Дорп.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже выступают 15 спортсменов из России. Почти половина из них - теннисисты. Атлеты соревнуются только в нейтральном статусе: без флага, гимна и другой национальной символики.

Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли испанских спортсменок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо в полуфинале женского парного разряда. Встреча закончилась счетом 6:1, 6:2.

Германия Париж Олимпиада в Париже — 2024
03 августа 2024, 13:35
Бах попытался пошутить о «сена-сационных» соревнованиях на ОИ в Париже
Global Look Press
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Глава МОК Томас Бах назвал соревнования по триатлону, которые проходят на Олимпиаде в Париже, «сена-сационными». Его слова привело издание The Telegraph.

«Триатлон был сенсационным, или, вернее сказать, сена-сационным», - заявил чиновник.

Ранее стало известно, что спортсменам, наглотавшимся воды из Сены, стало плохо после заплыва , их неоднократно рвало.

Мэр Парижа Анн Идальго признала , что у городских властей не было альтернативного плана на случай, если воду в реке признают недостаточно чистой и запретят соревнования.

Американский триатлонист Сет Райдер за несколько дней до заплывов отказался мыть руки, чтобы, как он объяснил, привыкнуть к кишечной палочке.

Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
03 августа 2024, 11:59
Итальянская спортсменка завершила боксерскую карьеру после поражения от трансгендера
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Итальянская спортсменка Анджела Карини заявила о завершении карьеры в боксе после того, как проиграла в 1/8 финала олимпийского турнира трансгендерному спортсмену Иман Хелиф. Об этом она сообщила газете La Stampa.

Она заявила, что никогда не пропускала таких сильных ударов, как в этом поединке, и быстро поняла, что не сможет драться.

«Сейчас я говорю „чао“ боксу», – подчеркнула собеседница издания.

Карини ушла с ринга на 46-й секунде боя в слезах, а после отказалась возвращаться.

Поединок вызвал большой резонанс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил , что олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений, которые стали граничить с извращениями.

Президент Сербии Александр Вучич после этого боя заявил, что миром стало править безумие.

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Спортсмены Бокс Олимпиада в Париже — 2024
03 августа 2024, 11:32
Футбольный матч Франция — Аргентина на ОИ закончился массовой дракой
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Матч четвертьфинала олимпийского турнира по футболу между сборными Франции и Аргентины завершился потасовкой с участием игроков и тренеров. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри заявил, что увидел драку, когда после матча повернулся, чтобы пожать руку аргентинскому визави.

Позже президент Французской федерации футбола Филипп Диалло заявил, что сборная во время матча подвергалась провокациям и в самом конце матча ситуация окончательно вышла из-под контроля.

«Это не тот образ, который я хотел бы оставить о нашей команде, потому что в остальном она была безупречна», - заявил он.

Вратарь сборной Аргентины Херонимо Рульи предположил, что французы давно держали обиду и после победы выплеснули эмоции.

Сборная Франции победила в матче со счетом 1:0. Теперь ей предстоит полуфинальная игра против Египта.

Ранее против аргентинского футболиста начали расследование из-за расистской песни, которую он исполнил в автобусе.

Драки Аргентина Футбол Франция Олимпиада в Париже — 2024
02 августа 2024, 19:11
Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
Global Look Press
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Выступающие в нейтральном статусе российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли испанских спортсменок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо в полуфинале женского парного разряда Олимпийских игр в Париже. Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:2.

Выход в полуфинал стал гарантией получения россиянками наград. Номинал медалей теперь зависит от итогов их встречи с итальянскими теннисистками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Андреева и Шнайдер стали последними представителями России в олимпийском теннисном турнире.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Мирра Андреева занимает 23-е место в одиночном разряде и 95-е в парном. При этом по итогам прошлого сезона организация назвала россиянку самым лучшим новичком.

Шнайдер занимает 24-е место в мировом рейтинге как одиночка и 65-е место в паре. Для нее этот сезон стал удачным после того, как она завоевала три трофея на соревнованиях Женской теннисной ассоциации в одиночном турнире и еще один в парном.

Теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал Олимпийских игр, уступив канадскому спортсмену Феликсу Оже-Альяссиме. Также неудачно россиянин выступил в парном разряде и миксте.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что, несмотря на поражения на соревнованиях, Медведев останется лицом российского спорта. Он добавил, что благодарен теннисисту за его борьбу до последнего.

Спортсмены Россия Теннис Олимпиада в Париже — 2024

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