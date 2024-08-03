Белорус Золотой выиграл серебро в академической гребле на Олимпиаде

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«Эта олимпийская медаль стала для белорусской команды по академической гребле первой за 16 лет», - сообщило БелТА.

Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко поздравил гребца с серебром Олимпиады.

За 500 метров до финиша спортсмен был шестым, но на последнем отрезке дистанции обошел почти всех соперников. Золотой финишировал вторым, уступив только рекордсмену Игр из Германии Оливеру Цайдлеру. Бронзу завоевал голландец Симон ван Дорп.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже выступают 15 спортсменов из России. Почти половина из них - теннисисты. Атлеты соревнуются только в нейтральном статусе: без флага, гимна и другой национальной символики.

Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли испанских спортсменок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо в полуфинале женского парного разряда. Встреча закончилась счетом 6:1, 6:2.