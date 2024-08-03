Бах попытался пошутить о «сена-сационных» соревнованиях на ОИ в Париже

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«Триатлон был сенсационным, или, вернее сказать, сена-сационным», - заявил чиновник.

Ранее стало известно, что спортсменам, наглотавшимся воды из Сены, стало плохо после заплыва , их неоднократно рвало.

Мэр Парижа Анн Идальго признала , что у городских властей не было альтернативного плана на случай, если воду в реке признают недостаточно чистой и запретят соревнования.

Американский триатлонист Сет Райдер за несколько дней до заплывов отказался мыть руки, чтобы, как он объяснил, привыкнуть к кишечной палочке.