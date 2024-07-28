28 июля 2024, 10:33

Австралия вышла в лидеры медального зачета Олимпийских игр

Unsplash
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Австралийская сборная вышла в лидеры медального зачета Олимпийских игр в Париже после первого соревновательного дня. Команда завоевала пять наград.

На счету спортсменов - три золотые и две серебряные медали. Победителями стали велогонщица Грейс Браун и пловчиха Ариарне Титмус, а также женская сборная по плаванию в эстафете вольным стилем.

Серебро получили пловец Элайджа Уиннингтон и мужская сборная по этому же виду спорта.

Сборная Китая завоевала два золота и одну бронзу и заняла вторую строчку в медальном зачете. На третьем месте оказались Соединенные Штаты с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Накануне российский пловец Евгений Сомов показал 13-й результат в квалификации на 100 метров брассом. Атлет вышел в полуфинал Олимпийских игр.

Австралия Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 19:14
Запад лишился моральной основы — Орбан
РИА «Новости»
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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала, что у Запада не существует общей моральной основы. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщил сайт kp.ru.

«Они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль», - подчеркнул он.

Открытие Олимпиады сопровождалось казусными ситуациями: олимпийский флаг возле Эйфелевой башни подняли на флагшток в перевернутом виде , дикторы на стадионе объявили представителями КНДР спортсменов из Южной Кореи, а зрители вымокли под дождем.

Самый большой скандал вызвала пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», в которой участвовали трансвеститы*. Церемония открытия Олимпиады показала крах цивилизации и христианской культуры в странах Евросоюза, даже в США праздник назвали глумлением над христианством. Итальянский репортер попросился в Россию после дебоша. Православный священник Павел Островский одной картинкой описал церемонию.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

США Праздники Венгрия Спортсмены Париж Скандалы ЛГБТ Россия Работа Южная Корея КНДР Запад Евросоюз Олимпиада в Париже — 2024 Виктор Орбан
27 июля 2024, 19:08
«Жуткая мерзость». Вяльбе призналась, что не смотрела открытие Олимпиады в Париже
РИА «Новости»
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Смотреть открытие Олимпийских Игр в Париже не было никакого смысла, потому что организаторы превратили мероприятие в «жуткую мерзость». Об этом РИА «Новости» заявила трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Елена Вяльбе.

Она рассказала, что не стала смотреть церемонию открытия, но читала о ней в Сети. Вяльбе напомнила организаторам о множестве конфузов и ошибок и раскритиковала эпатажные выступления.

«Из того, что я читала о произошедшем, это была какая-то жуткая мерзость. Безбожники», - указала олимпийская чемпионка.

Вяльбе добавила, что у многих европейцев «ум куда-то делся», раз они позволяют себе так относиться к организации столь масштабного мероприятия.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что на Олимпиаде в Париже толпа освистала президента Франции Эммануэля Макрона , и осудил скандальную пародию на «Тайную вечерю». По его словам, открытие Игр оказалось скомканным и затянутым.

Спортсмены Париж Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 18:51
Поближе к бассейну. Корейские пловцы уехали из олимпийской деревни
Unsplash
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Группа южнокорейских пловцов переселилась из олимпийской деревни в отель, чтобы находиться поближе к бассейну. Об этом сообщил RMC Sport.

Шестеро спортсменов перебрались в гостиницу, находящуюся в пешей доступности от Олимпийского бассейна в районе Нантер. Двое из них пожаловались на неудобства, связанные с транспортной системой французской столицы. По их словам, до бассейна приходится ехать в душном автобусе целых 40-45 минут.

«В четверг у нас ушло более полутора часов», - подчеркнул один из пловцов.

Ранее во время церемонии открытия Олимпийских Игр организаторы случайно вывесили флаг в перевернутом виде. Видео с конфузом мгновенно разлетелось в соцсетях и стало самым обсуждаемым событием.

Спортсмены Южная Корея Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 18:00
Макрона публично унизили во время открытия Олимпийских игр
РИА «Новости»
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Толпа в пух и прах разнесла президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил в соцсети Х.

«Даже тщательно отобранная аудитория сильно возмутилась и освистала Макрона во время церемонии открытия. Он даже опешил» - заявил политик.

Открытие Олимпиады в Париже вышло скомканным и затянутым. Особенно оконфузилась страна похабной пародией на «Тайную вечерю» в исполнении травести*-артистов, сообщил сайт kp.ru.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», - возмутился американец Илон Маск.

Камеры выхватывали целующихся мужчин*, на подиуме дефилировал трансгендер *. В роли Нептуна выступил шоумен Филипп Катерина, обмазанный голубой краской и с гирляндой на причинном месте.

Финал действа оказался не менее зрелищным: олимпийский флаг подняли на флагшток в перевернутом виде.

* ЛГБТ-запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Париж Соцсети Эммануэль Макрон Россия Илон Маск Франция Олимпиада в Париже — 2024

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