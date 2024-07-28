Австралия вышла в лидеры медального зачета Олимпийских игр

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На счету спортсменов - три золотые и две серебряные медали. Победителями стали велогонщица Грейс Браун и пловчиха Ариарне Титмус, а также женская сборная по плаванию в эстафете вольным стилем.

Серебро получили пловец Элайджа Уиннингтон и мужская сборная по этому же виду спорта.

Сборная Китая завоевала два золота и одну бронзу и заняла вторую строчку в медальном зачете. На третьем месте оказались Соединенные Штаты с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Накануне российский пловец Евгений Сомов показал 13-й результат в квалификации на 100 метров брассом. Атлет вышел в полуфинал Олимпийских игр.