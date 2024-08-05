Американский спринтер победил на Олимпиаде, опередив серебряного призера на 0,005 секунды

Лайлс - шестикратный чемпион мира по легкой атлетике. На стометровке на Олимпийских играх в Париже он финишировал вместе с ямайцем Кишаном Томпсоном. Чтобы определить победителя, судьям потребовался фотофиниш.

Американец обошел Томпсона на пять тысячных секунды. Его результат - 9,784, тогда как у ямайца - 9,789. Бронза досталась американцу Фреду Керли.

Это первая победа 27-летнего Лайлса на Олимпийских играх. На Играх в Токио он взял бронзу в забеге на 200 метров.

Первую медаль на Олимпиаде в Париже для России завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они уступили в финале итальянкам и заняли второе место. После матча в кулуарах устроили пресс-конференцию со спортсменками.

Российским журналистам запретили фотографировать теннисисток с медалям.