Американская пловчиха повторила рекорд Латыниной

Ледеки стала девятикратной олимпийской чемпионкой после победы в заплыве на 800 метром вольным стилем на Олимпиаде в Париже, сообщила Lenta.ru. Ее результат - восемь минут и 11,04 секунды.

Второй оказалась Ариарне Титмус из Австралии, на третьем месте - Пэйдж Мэдден из США. Бывшая россиянка, представляющая Францию, Анастасия Кирпичникова финишировала седьмой.

Летние Олимпийские игры, ставшие 33-ми по счету, проходят в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Расходы на проведение Олимпиады с учетом прямых и косвенных трат составили почти 11 миллиардов евро.

Власти Франции только на по очистку Сены перед Играми потратили 1,4 миллиарда евро. Несмотря на все усилия, после дождей река снова стала грязной. Ранее участница Олимпиады Жольен Вермейлен испугалась за здоровье после заплыва в Сене.

О тошноте и рвоте после заплыва заявили также триатлонисты Тайлер Миславчук и Екатерина Шабалина.