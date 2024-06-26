Зюганова в 80-летний юбилей удостоили звания Героя Труда
Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову присвоили звания Героя Труда. Указ подписал президент Владимир Путин.
Политика удостоили почетным званием за заслуги в развитии российской государственности и становлении гражданского общества, а также за многолетнюю плодотворную трудовую деятельность.
Зюганову 26 июня исполнилось 80 лет. Он возглавляет российскую компартию с 1993 года. Политик имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также ордена «Знак Почета» и Александра Невского.
Ранее Путин наградил коллектив национального медико-хирургического центра имени Пирогова орденом «За доблестный труд».
Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову присвоили звания Героя Труда.
Указ подписал президент Владимир Путин.