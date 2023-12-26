Зюганов объяснил, почему не стал выдвигаться на пост президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не стал выдвигать свою кандидатуру на пост президента России на выборах в 2024 году. В Telegram-канале политик объяснил, что партия сочла крайне важным продолжение его работы на нынешнем поприще.
«Я возглавляю в Госдуме фракцию КПРФ, народно-патриотические союз, в который входят 56 общественных организаций. Кроме этого, руковожу ученым и экспертными советами, в который входят лучшие умы и кадры страны. Поэтому партия посчитала крайне важным, чтобы я продолжил работу на этих направлениях», - написал Зюганов.
Кандидату в президенты необходимо сосредоточиться на избирательной кампании с опорой на грамотную команду, добавил политик.
Съезд КПРФ выдвинул кандидатом в президенты депутата ГД Николая Харитонова. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что партии реализуют свое право выдвигать кандидатов.