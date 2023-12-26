26 декабря 2023, 23:14

Зюганов объяснил, почему не стал выдвигаться на пост президента

РИА «Новости»
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не стал выдвигать свою кандидатуру на пост президента России на выборах в 2024 году. В Telegram-канале политик объяснил, что партия сочла крайне важным продолжение его работы на нынешнем поприще.

«Я возглавляю в Госдуме фракцию КПРФ, народно-патриотические союз, в который входят 56 общественных организаций. Кроме этого, руковожу ученым и экспертными советами, в который входят лучшие умы и кадры страны. Поэтому партия посчитала крайне важным, чтобы я продолжил работу на этих направлениях», - написал Зюганов.

Кандидату в президенты необходимо сосредоточиться на избирательной кампании с опорой на грамотную команду, добавил политик.

Съезд КПРФ выдвинул кандидатом в президенты депутата ГД Николая Харитонова. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что партии реализуют свое право выдвигать кандидатов.

Депутаты Россия Выборы президента РФ КПРФ
26 декабря 2023, 19:08
Собянин подвел итоги в сфере строительства в Москве за год
РИА «Новости»
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Московским строителям удалось сохранить высокие темпы в 2023 году и достигнуть значительных результатов. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в 2023 году строителям удалось запустить третий и четвертый Московский центральный диаметр, проложить 115 километров дорожной сети, открыть 13 железнодорожных платформ и ввести в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, включая 6,2 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Кроме того, в столице появилось 114 объектов социального назначения, среди которых 68 учебных заведений, 24 медицинских учреждения, 20 объектов для занятий спортом и два культурных сооружения.

«На ближайшие годы планы не менее амбициозные», - отметил мэр.

Так, в столице собираются открыть еще три линии метро. Суммарно на них появится около 40 новых станций.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023
26 декабря 2023, 18:58
СПЧ допустил проведение амнистии в 2024 году для некоторых категорий осужденных
Pxhere
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Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о возможности провести амнистию для некоторых категорий осужденных в следующем году. Его слова привело РИА «Новости».

Фадеев отметил, что в России очень давно не применяли амнистию. Он назвал процедуру «гуманистическим сигналом обществу».

«Акцент надо делать на женщинах, на детях», - подчеркнул глава СПЧ.

Президент России Владимир Путин ранее указал на необходимость принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Глава государства подписал федеральный закон, согласно которому условно-досрочное освобождение смогут получить женщины с детьми до четырех лет. Механизм УДО можно будет применить к осужденным за преступления небольшой тяжести. Закон позволит сократить число матерей, содержащихся в местах заключения, и поспособствует сохранению родственных связей.

Законы Преступления Женщины Россия
26 декабря 2023, 18:52
Манул Тимоша из Московского зоопарка показал, как нужно преодолевать сугробы
РИА «Новости»
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Манул Тимоша из Московского зоопарка перелез через сугроб в вольере, удивив зоологов своей целеустремленностью. Видео с самоотверженным котом опубликовали в Telegram-канале организации.

Сотрудники зоосада отметили, что манулу не помешала ни зажированность, ни неубранный снег: он смог преодолеть препятствие, подав хороший пример целеустремленности подписчикам.

«Не сказал, что у него лапки и зажированные бока. <…> А взял и перелез. Мотивирует», - написали авторы канала.

Неспешный охотник поправился к зиме до шести килограммов и отрастил длинный мех.

Еще одному знаменитому обитателю столичного зоосада начали выбирать имя: на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, с помощью которого выберут имя малышке-панде. Среди его участников разыграют 500 призов.

Свой голос уже оставили боле 340 тысяч человек, чаще всего они выбирали варианты Мо Мо, Маша и Катюша.

Животные Зоопарки Москва 2023
26 декабря 2023, 17:01
Мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет
РИА «Новости»
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Мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет. За это время его загрузили более 9,8 миллиона пользователей, причем только в 2023 году это сделали свыше 800 тысяч раз. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.

Приложение предоставляет жителям Москвы возможность в любое время оплачивать счета, передавать данные счетчиков, записываться на прием к доктору, отслеживать успеваемость детей и производить многие другие операции.

Среди самых популярных функций приложения - просмотр школьных оценок и посещаемости, запись к врачу, оплата коммунальных услуг и сдача показаний счетчиков.

«Все это можно удобно и быстро сделать со своего смартфона в любое удобное время и в любой точке России», - отметил заместитель руководителя ДИТ Москвы Дмитрий Иванов.

Еще одним электронным сервисом «Мои платежи» в 2023 году воспользовались около 1,6 миллиона москвичей. Жители столицы произвели оплату онлайн приблизительно 23 миллиона раз.

ЖКХ Госуслуги Технологии Москва 2023

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