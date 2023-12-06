«Звучит как-то саркастично». Введение штрафов за оскорбление женщин назвали противоречием Конституции

«Это звучит даже как-то саркастично. И я понимаю, что в этом предложении больше иронии, сарказма, шутки. Это даже не достойно законодательной инициативы. Просто хотят вызвать интерес в СМИ», - заявила юрист в разговоре с «360».

Адвокат пояснила, что по Конституции России мужчины и женщины равны. И любые проявления дискриминации могут оскорбить как женщин, так и мужчин.

«Поэтому, давая по половому признаку защиту одной части населения, тем самым ставятся в неравное положение мужчины, которые тоже могут оскорбиться», - добавила Ярмуш.

Ранее депутат Государственной думы Нина Останина поддержала предложение штрафовать чиновников за оскорбления женщин. Но, по мнению парламентария, эту инициативу вряд ли примут.

Идея партии «Новые люди» связана с участившимися предложениями депутатов по повышению рождаемости. Все чаще вместо поощрительных мер предлагаются ограничительные и карательные - например, ввести налог на бездетность или лишать материнского капитала женщин, которые поздно рожают первого ребенка. По мнению партии, сами такие заявления являются оскорбительными по отношению к женщинам. В связи с этим депутаты захотели ввести закон об оскорблении чувств женщин.