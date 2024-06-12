«По данным ведомства, в настоящее время фиксируется многократный рост мошеннических звонков с Украины и других стран», - написали в материале газеты.

Как заявили журналистам в Роскомнадзоре, если такую меру введут, то решение по использованию этой функции будет принимать сам абонент. Люди смогут выбрать, разрешить входящие звонки из других стран или нет. Также будет возможность принятия звонков иностранных номеров только из списка контактов.

Ранее обманутый житель Томска перевел аферистам два миллиона рублей. Все началось с того, что мошенник позвонил ему и представился сотрудником оператора связи.