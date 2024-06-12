12 июня 2024, 05:59

Звонки из-за границы предложили блокировать в России — СМИ

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Роскомнадзор может начать блокировать звонки из-за границы по умолчанию, чтобы защитить граждан от мошенников. Об этом сообщила газета «Известия».

«По данным ведомства, в настоящее время фиксируется многократный рост мошеннических звонков с Украины и других стран», - написали в материале газеты.

Как заявили журналистам в Роскомнадзоре, если такую меру введут, то решение по использованию этой функции будет принимать сам абонент. Люди смогут выбрать, разрешить входящие звонки из других стран или нет. Также будет возможность принятия звонков иностранных номеров только из списка контактов.

Ранее обманутый житель Томска перевел аферистам два миллиона рублей. Все началось с того, что мошенник позвонил ему и представился сотрудником оператора связи.

Роскомнадзор Россия
11 июня 2024, 21:21
Организаторы движения «Зов народа» назвали место и время похорон Антона Еговцева
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Заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева похоронят в Лобне 13 июня. Такое решение приняли родственники общественника, сообщила пресс-служба организации.

Изначально Еговцева планировали похоронить на его родине в Пермском крае, но потом решили организовать открытые похороны в Подмосковье, чтобы все желающие могли прийти проститься к погибшим.

«Завтра мы заберем тело из морга, а сами похороны состоятся 13 июня в городе Лобня. Приглашаем всех, кто знал и уважал Антона», - написала пресс-служба в Telegram-канале.

Отпевание пройдет в Серафимовском храме в Лобне, похоронят Антона Еговцева на Луговском кладбище.

Общественника убили в подъезде его же дома. Причиной послужила неразделенная любовь преступника к супруге Еговцева.

Пермский край Лобня
11 июня 2024, 18:58
Стартовала регистрация на четвертый сезон всероссийского проекта «‎ТопБЛОГ»‎
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Началась регистрация на четвертый сезон всероссийского проекта «‎ТопБЛОГ»‎ президентской платформы «‎Россия — страна возможностей»‎. Поучаствовать в нем могут авторы, создающие полезный контент, со всего мира.

Конкурс дает массу возможностей для тех, кто хочет заявить о себе на всю страну. Блогеры от 14 лет не только пройдут образовательные программы, но и смогут заключить рекламный контракт с топовыми партнерами, а также выиграть продюсирование своего блога и личного бренда.

«ТопБЛОГ» - это первый бесплатный образовательный проект для блогеров. Он помогает прокачать навыки в создании, развитии и продвижении контента. Учеников поддерживают настоящие профессионалы.

Проект запустил новый образовательный спринт «Создание контента», в котором лидеры медиаиндустрии России научат желающих работать с трендами в социальных медиа.

Регистрация проходит до 30 июня 2024 года.

Ранее началась регистрация на соревнования для разработчиков в СКФО. Участникам предстоит собрать команду IT-специалистов и за 42 часа решить кейсы от бизнеса и государства.

Блогеры Россия Бизнес конкурсы
11 июня 2024, 18:45
Началась регистрация на соревнования для разработчиков в СКФО
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Пятый окружной хакатон проекта «‎Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «‎Россия — страна возможностей»‎ пройдет в Грозном 5 по 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе РСВ.

Участникам предстоит собрать команду IT-специалистов и за 42 часа решить кейсы от бизнеса и государства. Поучаствовать в конкурсе предлагают жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» - самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере IT. Его основная цель - поиск, развитие и поддержка талантливых специалистов по созданию продуктов и сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Участники проекта получат не только дополнительные возможности для карьерного роста, но и уникальный цифровой профиль. Регистрация продлится до 28 июня. Заявку можно подать на сайте.

«Мероприятие проходит в гибридном формате с возможностью участия онлайн или офлайн», - уточнили организаторы.

Уже стартовали Всероссийские конкурсы в области охраны труда. В них участвуют специалисты из разных отраслей экономики, организации среднего и малого бизнеса. Торжественное награждение победителей и призеров пройдет 11 сентября в Сочи.

Пятый окружной хакатон проекта «‎Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «‎Россия - страна возможностей»‎ пройдет в Грозном 5 по 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе РСВ.

Искусственный интеллект Россия Бизнес Экономика конкурсы
11 июня 2024, 16:00
Новые регионы поучаствуют во всероссийских конкурсах в области охраны труда
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Всероссийские конкурсы в области охраны труда стартовали 10 июня и продлятся до 10 сентября. Торжественное награждение победителей и призеров пройдет 11 сентября в Сочи, сообщила пресс-служба Минтруда России.

В конкурсах каждый год участвуют специалисты из разных отраслей экономики, организации среднего и малого бизнеса. Прогрессивные работодатели демонстрируют свои концепции и методы, самые эффективные практики организации безопасной трудовой среды.

Поучаствовать в соревнованиях пригласили предприятия из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Всего будет шесть номинаций. Заявки на участие можно подать до 30 июня на сайте.

В России можно получить бесплатную консультацию по трудовым правам , а также пожаловаться на работодателя из-за их нарушений. Для этого существует сервис «Дежурный инспектор».

Сочи Минтруд РФ Россия Бизнес Экономика конкурсы

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