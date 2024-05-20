Звезду «Служебного романа» госпитализировали с ковидом
Известную актрису Светлану Немоляеву отправили в больницу с положительным тестом на ковид. Об этом она рассказала 360.ru.
«Да, к сожалению, у меня ковид. Я лежу в больнице, тут есть и другие пациенты с таким диагнозом. Но уже не так страшно, как было раньше. Намного легче лечится теперь, меньше времени», - сказала она.
Немоляева отметила, что ближайшие концерты с ее участием отменили. Актриса призналась, что сильно расстроилась из-за этого.
Telegram-канал Mash уточнил, что 87-летнюю Немоляеву привезли в одну из столичных больниц в воскресенье, 19 мая. КТ не обнаружил значительных изменений в легких, однако тест на насыщение крови кислородом указал на дыхательную недостаточность. Тест на ковид дал положительный результат.
Днем ранее Немоляева должна была выступать в спектакле «Бешеные деньги» в театре Маяковского, но в итоге постановку перенесли на 1 июля.
Зрители знают актрису по роли Ольги Рыжовой, коллеги и подруги Анатолия Новосельцева в советской картине «Служебный роман».
Ранее Немоляева заявила, что не посмотрит западное кино даже «под дулом пистолета».