Звезду «Служебного романа» госпитализировали с ковидом

«Да, к сожалению, у меня ковид. Я лежу в больнице, тут есть и другие пациенты с таким диагнозом. Но уже не так страшно, как было раньше. Намного легче лечится теперь, меньше времени», - сказала она.

Немоляева отметила, что ближайшие концерты с ее участием отменили. Актриса призналась, что сильно расстроилась из-за этого.

Telegram-канал Mash уточнил, что 87-летнюю Немоляеву привезли в одну из столичных больниц в воскресенье, 19 мая. КТ не обнаружил значительных изменений в легких, однако тест на насыщение крови кислородом указал на дыхательную недостаточность. Тест на ковид дал положительный результат.

Днем ранее Немоляева должна была выступать в спектакле «Бешеные деньги» в театре Маяковского, но в итоге постановку перенесли на 1 июля.

Зрители знают актрису по роли Ольги Рыжовой, коллеги и подруги Анатолия Новосельцева в советской картине «Служебный роман».

Ранее Немоляева заявила, что не посмотрит западное кино даже «под дулом пистолета».