15 марта 2024, 21:51

Звезду сериала «Ивановы-Ивановы» признали иноагентом

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Актера Семена Трескунова* и режиссера Романа Либерова* признали иностранными агентами. Об этом сообщили на сайте Минюста РФ.

Ведомство уточнило, что проживающий за пределами России Трескунов* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике.

Режиссер Либеров* также выступал против СВО и распространял фейки о российской армии. Сейчас он проживает за рубежом.

Реестр также пополнили журналистка Марианна Беленькая*, новосибирский депутат Светлана Каверзина*, бывший майор полиции Олег Кашинцев*, бывший координатор «Открытой России» Кирилл Ишутин* и экономист Игорь Липсиц*. Все они также проживают за рубежом, кроме Каверзиной*.

Беленькая* распространяла материалы иноагентов, Каверзина* создавала материалы совместно с иноагентами и зарубежными СМИ, Кашинцев* выступал против СВО, а Ишутин* участвовал в протестах за рубежом против российский властей и распространял о них фейки.

Ранее комик Руслан Белый* открыл в Нижнем Новгороде фирму под названием «Большая семерка»**, состоящую из иноагентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

**Деятельность организации признана нежелательной в России.

Режиссер Депутаты Россия Актеры Иноагенты
15 марта 2024, 21:29
Жителей Севастополя предупредили о громких звуках в городе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жителей Севастополя предупредили, что громкие звуки, которые они могут услышать, связаны с военными учениям. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Сейчас военные проводят учебные стрельбы в районе мыса Херсонес, в том числе из ручных гранатометов. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города», - уточнил глава города.

По словам Развожаева, сейчас в Севастополе все спокойно. Он также уточнил, что расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) проведут тренировки в районе Северного и Южного молов и в Стрелецкой бухте.

В конце прошлой недели в Севастополе прошли аналогичные учения. Город является главной базой Черноморского флота, поэтому периодически подвергается атакам украинских ракет или беспилотников. Их сбивают дежурные средства противовоздушной обороны РФ.

В начале марта в Севастополе объявляли воздушную тревогу , так как военные вели работу по уничтожению воздушных целей.

В конце января российские военные ликвидировали 20 ракет ВСУ , три из которых сбили над Крымом, остальные 17 - над акваторией Черного моря.

Черное море Военные учения Севастополь
15 марта 2024, 20:59
В Общественной палате Подмосковья рассказали о нарушениях в первый день голосования
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На выборах президента России в Подмосковье было несколько десятков обращений о нарушениях. Об этом «360» рассказала первый зампред Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева.

По словам общественницы, жалобы в основном были связаны с некорректными списками наблюдателей.

При этом Дмитриева отметила позитивную атмосферу, которая царила на участках для голосования. Наблюдатели Общественной палаты рассказали, что в выборах принимали участие необычные персонажи, молодожены, а некоторые избиратели даже приходили с домашними питомцами.

«Я надеюсь, что вот так же динамично и позитивно у нас пройдут оставшиеся два дня голосования. И я уверена, что нам с вами в этом пресс-центре, центре общественного наблюдения, будет что обсудить», - заявила Дмитриева.

Кроме того, член ОП рассказала, что Центр общественного наблюдения за выборами в первый день голосования посетили около 500 человек.

По словам Дмитриевой, молодым людям из разных стран было интересно погрузиться в избирательную систему России и понаблюдать за процессом голосования. Кроме того, их заинтересовала работа подмосковного Центра общественного наблюдения за выборами.

«Гостям был интересен сам опыт организации такого Центра с видеостеной, видеотрансляцией, высоким уровнем экспертности, мониторинговыми группами, информационным блоком по разбору инцидентов и так далее. <…> Их впечатлило, насколько высокий уровень организационного подхода обеспечен. Для нас приятна их высокая оценка, и, конечно, это хорошая возможность обменяться опытом с коллегами!» - добавила Дмитриева.

Ранее стало известно, что явка на выборах президента России в Подмосковье в первый день голосования почти достигла 25%.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 14:07
«Получите кайф». Бабкина рассказала наблюдателям о выборах в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В разговоре с австрийскими наблюдателями на избирательном участке певица Надежда Бабкина заявила, что голосование в России проходит с полным соблюдением закона и без каких-либо фальсификаций. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Заслуженная артистка России приняла участие в голосовании на президентских выборах, поддержав одного из претендентов на высший пост. Она сообщила, что общалась с представителями Австрии, которые наблюдают за ходом голосования. По мнению певицы, они получат удовольствие, увидев, как хорошо отлажен процесс.

«Я им говорю: наблюдайте, и вы получите кайф. Потому что у нас, на самом деле, все абсолютно законно, никаких подлогов нет», - рассказала Бабкина.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала в первый день выборов президента России. Она отметила интерес зарубежных стран к выборам в стране. По ее словам, только по линии Федерального Собрания приехали более 200 зарубежных наблюдателей из 35 государств.

Выборы президента РФ Надежда Бабкина Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 13:47
Гурцкая проголосовала на выборах президента
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Диана Гурцкая отдала свой голос онлайн на выборах президента России. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь, певица Зара уже проголосовала на выборах главы государства в Петербурге. Она посчитала своим долгом показать хороший пример сыновьям.

Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта. Они продлятся в течение трех дней. При этом у 29 регионов есть возможность голосовать дистанционно.

«Сегодня здесь происходит настоящая инклюзия. Здорово, что предоставлена нам возможность проголосовать», - заявила певица.

Народная артистка России проголосовала электронно при помощи компьютера в Штабе по наблюдению за выборами.

Россия Выборы Выборы президента — 2024

Новости по теме