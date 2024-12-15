15 декабря 2024, 05:55

Звездопад и большое Солнце. Астрономы раскрыли, что ждет Землю в начале 2025 года

Unsplash
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Земля станет ареной для наблюдения редких космических явлений уже в первые дни 2025 года. На первую неделю нового года придутся пик метеорного потока Квадрантиды, максимальное приближение Земли к Солнцу и противостояние Марса, сообщили РИА «Новости» астрономы Московского планетария.

В ночь с 3 на 4 января ожидается пик активности метеорного потока Квадрантиды - одно из самых впечатляющих небесных событий года. Наблюдать можно будет до 120 метеоров в час, особенно ярко они проявятся в восточной части неба.

Четвертого января Земля войдет в перигелий, то есть окажется на минимальном расстоянии от Солнца, что сделает солнечный диск визуально самым крупным в этом году.

Позже, 16 января, внимание привлекут необычные условия для наблюдения Марса. Красная планета приблизится к Земле и выстроится в линию с нашей планетой и Солнцем. Это создаст отличные условия для детального изучения Марса.

Астрономы подчеркивают, что Квадрантиды в 2025 году станут одними из самых удобных для наблюдения метеорных потоков. При этом другие звездопады, такие как Лириды в апреле, Персеиды в августе или Геминиды в декабре, будет заметить сложнее из-за неблагоприятных условий. Однако в октябре Ориониды, а в ноябре Леониды подарят зрелищные метеорные шоу.

Ранее астрономы впервые назвали точное расстояние до самых далеких звезд Млечного пути.

Планета Марс Планета Земля Солнце
14 декабря 2024, 13:22
Идею выплаты 13-й пенсии на день рождения назвали нежизнеспособной
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Идея выплачивать россиянам 13-ю пенсию в честь дня рождения нежизнеспособна. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Парламентарий считает, что такой законопроект не примут ни в 2024-м, ни в 2025-м году, потому что у страховой пенсии совсем другая природа. Для ее получения необходимо иметь индивидуальные пенсионные коэффициенты и соответствующий стаж.

По словам депутата, пенсионный кошелек россиян формируется их взносов работающих граждан. Он рассчитан с учетом критериев, которые предлагает пенсионный бюджет.

«Кроме пенсий есть и другие обязательства, с помощью которых бюджет поддерживает граждан. Поэтому выделение средств для 13-й пенсии создаст дисбаланс. К этим обязательствам относятся единовременные денежные выплаты, материнский капитал, единое пособие на ребенка из нуждающейся семьи и другие», - отметила Бессараб.

Ранее россияне назвали приемлемой пенсию в 110 тысяч рублей.

Пенсия Пенсионеры Депутаты Россия
14 декабря 2024, 12:28
В России предложили запретить скидки на алкоголь
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Правительство России дало поручение ведомствам рассмотреть вопрос о запрете скидок на алкоголь. Из распоряжения кабмина стало известно, что этот вопрос должны проработать Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав.

Им нужно провести анализ до середины апреля 2025 года. В документе указано, что такие предложения следует разрабатывать ежегодно для регулирования цен на алкоголь. На данный момент нет конкретной информации по этому вопросу, а только поставлена задача перед ведомствами.

Ранее в России предложили продавать алкоголь только тем, кто сделал специальную отметку на портале «Госуслуги». С такой инициативой выступил депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов. Как отметил парламентарий, за последние четыре года в стране наблюдается заметный рост потребления спиртного. В связи с этим он считает необходимым усилить антиалкогольную пропаганду. Он также предложил убрать весь алкоголь в магазинах подальше от закусок

Алкоголь Россия
14 декабря 2024, 12:11
Рома Зверь подал в суд на чиновников из-за срыва концерта в Твери
Global Look Press
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Лидер группы «Звери» Роман Билык, известный как Рома Зверь, подал в суд на министра культуры Тверской области и комитет по физической культуре и спорту региона из-за отмены ноябрьского концерта. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Группа должна была выступать 13 ноября в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери. Однако концерт отменили. Позднее министр культуры Тверской области Ксения Глинка объяснила, что причиной стала «неоднозначная позиция артиста» относительно событий на Украине.

В исковом заявлении отметили, что использование выражения «неоднозначность позиции» не имеет под собой юридической основы. Кроме того, Рома Зверь посетил зону специальной военной операции, где выступал перед военнослужащими.

Музыкант обратился в суд. В иске он потребовал признать незаконным решение об отмене выступления, опровергнуть информацию о «неопределенности позиции» певца и взыскать судебные издержки в размере 100 тысяч рублей.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров проиграл суд и вернул организаторам 165 миллионов рублей за отмененные концерты. Планировалось, что выступления состоятся осенью 2023 года на стадионах «Лужники» и «Газпром Арена». Певец отказался возвращать аванс за отмененные выступления, и организаторы были вынуждены обратиться в суд.

Суд Концерты Музыка
14 декабря 2024, 11:01
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
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Москву накроют сильные снегопады на выходных. Видимость ухудшится до одного-двух километров, а на дорогах сформируется снежный накат. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«После самой холодной с начала зимы ночи, а в Москве температура впервые в сезоне опустилась ниже 10-градусной отметки, регион накрыли снеговые тучи теплого атмосферного фронта, связанного с активным североатлантическим циклоном „Яра“», - написал он.

В субботу, 14 декабря, ожидается понижение температуры воздуха: в столице от -4 до -6 градусов, в области от -3 до -8 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно снижаться и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье - снег и температура от -3 до -5 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в предстоящие выходные в Москве могут появится сугробы высотой до трех метров. Особенно обильные снегопады ожидаются в Клину. Там снежный покров в пятницу достигнет 29 сантиметров, а в выходные - 40 сантиметров.

Погода Москва

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