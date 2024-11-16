16 ноября 2024, 12:25

Звездный премьер Мариинского театра Шкляров трагически погиб на 40-м году жизни

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На 40-м году жизни погиб заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Об этом сообщила бывшая балерина Ирина Бартновская в своем Telegram-канале.

«Увы, это правда. Володи с нами больше нет. Это ужасная трагедия. Подробности я сообщать не могу. Давайте уважать память о Вове и помнить, что у него остались маленькие дети», - написала она.

Смерть ведущего солиста подтвердила пресс-служба Мариинского театра. Причину не назвали.

«Это огромная утрата для всего коллектива Мариинского театра. Соболезнуем родным, близким, друзьям артиста и всем многочисленным поклонникам его творчества и таланта», - отметили в пресс-службе.

О дате прощания сообщат дополнительно.

Владимир Шкляров - заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий. Он родился в 1985 году в Ленинграде. В 2003 году он окончил Академию русского балета имени Вагановой и поступил в труппу Мариинского театра. Спустя восемь лет, в 2011 году, Шкляров получил статус премьера.

В сезоне 2016–2017 годов артист выступал в качестве премьера Баварского государственного балета, а с 2017 года стал приглашенным премьером этой труппы.

В его репертуаре - множество известных балетных спектаклей Мариинского театра. В большинстве из них он исполнял главные партии. Он был принцем Дезире в «Спящей красавице», Ромео в «Ромео и Джульетте», принцем Зигфридом в «Лебедином озере».

Россия Театры Артисты
16 ноября 2024, 11:16
Рыбные консервы с личинками червей обнаружили в сетевых магазинах
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В торговых сетях «Пятерочка» и «Дикси» Москвы и Петербурга нашли консервы печени минтая по-приморски с личинками червей. Об этом «Известиям» рассказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

На этикетках всех банок были указаны три производителя: ООО «Дефриз» из Владивостока, а также два завода - «Прибой» и «Мурман - рыба» из Владимирской области.

Однако, как сообщили «Известиям» в компании «Дефриз», с 2023 года они не производят консервы. В «Прибое» сказали, что по результатам лабораторных исследований невозможно определить, о продукции какого изготовителя идет речь, но заверили, что товары компании соответствуют всем требованиям технического регламента.

На заводе «Мурман - рыба» ответили, что указанные банки - не их продукция, поскольку маркировка не совпадает.

Павлов обратил внимание на то, что в последнее время в России участились случаи выявления личинок паразитов не только в печени минтая, но и в других видах рыбных консервов, продающихся в магазинах популярных сетей. Это, по его мнению, свидетельствует о серьезных нарушениях в области пищевой безопасности.

Глава организации обратился в Генеральную прокуратуру и Роспотребнадзор с требованием изъять из оборота рыбные консервы, в которых есть паразиты.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Дарья Пронина предупредила, что сырое мясо может быть источником опасных бактерий : сальмонеллы, клостридии и кишечной палочки. Кроме того, такие продукты могут стать причиной развития такого опасного заболевания, как описторхоз. Личинки паразитического червя часто присутствуют в рыбе семейства карповых, включая плотву, сазана, жереха и красноперку.

Роспотребнадзор Россия Магазины
16 ноября 2024, 08:48
Эмир Кустурица объявил о готовности снять фильм о Путине
Global Look Press
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Сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью РИА «Новости» сообщил, что готов снять фильм о президенте России Владимире Путине. Но пока подобных предложений именитому кинематографисту не поступало.

«Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче», - сказал режиссер.

В апреле Кустурица встретился с Путиным и поделился амбициозными планами о создании трех кинолент , вдохновленных творчеством великих русских писателей. Речь шла о Николае Гоголе, Федоре Достоевском и Льве Толстом.

Также сербский режиссер задумался о том, чтобы получить российское гражданство. Он отметил, что очень любит Россию и хотел бы стать частью ее культуры. Режиссер также рассказал, что хочет снять на Кубани фильм об идентичности русского народа.

Режиссер Фильмы Россия Владимир Путин
16 ноября 2024, 03:56
Такер Карлсон взял интервью у российского блогера Хасбика
РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик. На своем YouTube-канале Карлсон разместил фрагменты видео.

Судя по анонсу, журналист и блогер беседовали об отношениях Хасбика с Майком Тайсоном, который принял его за ребенка на первой встрече. Также обсудили, нравятся ли Хасбику американцы, на что блогер заявил, что хотел бы, чтобы «во всем мире был мир».

В начале октября дагестанский блогер опубликовал антисемитский пост с ракетой. Сообщение в соцсети провисело менее 12 часов и исчезло, после чего Хасбик занялся поисками «лучшего в России адвоката».

Блогеры Интервью Хасбулла Магомедов (Хасбик) Такер Карлсон
15 ноября 2024, 15:16
Профилактическая акция «Нет ненависти и вражде» прошла по всей России
Медиасток.рф
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Всероссийская акция «Нет ненависти и вражде» прошла с 5 по 14 ноября. В это время сотрудники полиции провели тематические встречи и мероприятия с молодежью в школах, колледжах и вузах.

Акция направлена на популяризацию негативного отношения к радикальным объединениям, а также развитию патриотического духа и профилактику экстремизма.

Участникам встреч рассказали о проявлениях радикальных идеологий, их опасности и ответственности за распространение контента, разжигающего ненависть. Молодежь узнала от сотрудников правоохранительных органов о видах экстремизма, и куда сообщить о правонарушениях.

Общественные акции

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