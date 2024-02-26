Звездные парикмахеры назвали самые модные прически лета-2024

Уже два десятилетия певец Андрей Губин борется с левосторонней прозопалгией — заболеванием, вызывающим неукротимые боли в лице и сложно поддающимся лечению. Однако время от времени в информационном пространстве возникают слухи о его возможном возвращении на музыкальное поприще. Источники даже озвучивают гонорар звезды — 700 тысяч рублей. Слухи о тайных концертах певец развеял в интервью порталу Woman.ru.

Артист сообщил, что продолжает писать песни и чувствует себя частью музыкальной индустрии. Но он не выходит на сцену и не планирует никаких концертов, хотя не оставляет надежды на возобновление карьеры.

«Как услышите на радио 2-3 моих новых песни, тогда можете думать, что я возвращаюсь на сцену», - сказал артист.

По его словам, тайных выступлений на корпоративах тоже не было, хотя подобные предложения ему поступали.

«Нет, может, предложения и были, звали туда или сюда, в Казахстан вроде звали, но нет», - сообщил певец.

Состояние Губина непредсказуемо, и боль, которая постоянно возвращается, не позволяет ему планировать концерты.

Ранее телеведущей Виктории Боне предложили деньги за интим. За ночь вместе ей пообещали всего миллион рублей.

Уже два десятилетия певец Андрей Губин борется с левосторонней прозопалгией - заболеванием, вызывающим неукротимые боли в лице и сложно поддающимся лечению. Однако время от времени в информационном пространстве возникают слухи о его возможном возвращении на музыкальное поприще. Источники даже озвучивают гонорар звезды - 700 тысяч рублей. Слухи о тайных концертах певец развеял в интервью порталу Woman.ru.