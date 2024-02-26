26 февраля 2024, 18:43

Звездные парикмахеры назвали самые модные прически лета-2024

Freepik
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Известные стилисты по волосам Салли Хершбергер и Джен Аткин рассказали о трендовых прическах, которые будут популярны летом 2024 года. Во многом они вдохновлены 1980-ми. Список самых модных укладок опубликовали в Harper’s Bazaar.

Специалисты выделили несколько остромодных стилей: пышные кудри и разнообразные вариации растрепанных укладок, вдохновленных стилем 80-х. В перечень модных стрижек вошли маллет, шегги, «волчья стрижка».

Дополнили перечень модных причесок свободные бохо-косы, ультракороткие стрижки и аккуратные гладкие хвосты.

Трендовые цвета волос - чистый платиновый блонд и малиновые брюнетки.

Ранее стилист Анна Скороходова назвала прозрачные очки-авиаторы трендом весны-лета 2024 года. Их можно носить как с романтичными образами, так и с офисными.

Известные стилисты по волосам Салли Хершбергер и Джен Аткин рассказали о трендовых прическах, которые будут популярны летом 2024 года. Во многом они вдохновлены 1980-ми. Список самых модных укладок опубликовали в Harper’s Bazaar.

Мода Женщины
26 февраля 2024, 19:07
Андрей Губин рассказал о тайных корпоративах во время болезни
РИА «Новости»
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Уже два десятилетия певец Андрей Губин борется с левосторонней прозопалгией — заболеванием, вызывающим неукротимые боли в лице и сложно поддающимся лечению. Однако время от времени в информационном пространстве возникают слухи о его возможном возвращении на музыкальное поприще. Источники даже озвучивают гонорар звезды — 700 тысяч рублей. Слухи о тайных концертах певец развеял в интервью порталу Woman.ru.

Артист сообщил, что продолжает писать песни и чувствует себя частью музыкальной индустрии. Но он не выходит на сцену и не планирует никаких концертов, хотя не оставляет надежды на возобновление карьеры.

«Как услышите на радио 2-3 моих новых песни, тогда можете думать, что я возвращаюсь на сцену», - сказал артист.

По его словам, тайных выступлений на корпоративах тоже не было, хотя подобные предложения ему поступали.

«Нет, может, предложения и были, звали туда или сюда, в Казахстан вроде звали, но нет», - сообщил певец.

Состояние Губина непредсказуемо, и боль, которая постоянно возвращается, не позволяет ему планировать концерты.

Ранее телеведущей Виктории Боне предложили деньги за интим. За ночь вместе ей пообещали всего миллион рублей.

Уже два десятилетия певец Андрей Губин борется с левосторонней прозопалгией - заболеванием, вызывающим неукротимые боли в лице и сложно поддающимся лечению. Однако время от времени в информационном пространстве возникают слухи о его возможном возвращении на музыкальное поприще. Источники даже озвучивают гонорар звезды - 700 тысяч рублей. Слухи о тайных концертах певец развеял в интервью порталу Woman.ru.

Болезни Концерты Песни Музыка
26 февраля 2024, 19:04
Россиянам напомнили, как подготовиться к Великому посту
РИА «Новости»
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В 2024 году Масленичная неделя выпала на 11–17 марта. А в последний день перед Великим постом — Прощеное воскресенье — православные христиане должны телесно и духовно подготовиться к посту. О правилах поста «360» рассказал священник Русской православной церкви Николай Савченко.

Подготовка к Великому посту «Перед началом Великого поста, в Прощеное воскресенье, надо попросить у всех прощения, примириться с окружающими. Если нет такой возможности, то нужно простить хотя бы в душе. Это важно, чтобы во время поста не было раздражения. За неделю до поста не едим мяса, а только молочные продукты», - поделился он.

По словам Савченко, во время народных гуляний на Масленицу есть соблазн наесться. Но в пост нужно входить спокойно, не бросаться в крайности. Лучше постараться избегать традиций с языческими корнями - прыжков через костер и сожжения чучела зимы. Можно следовать другим традициям, например, в день памяти Сорока мучеников севастийских (22 марта) многие пекут из постного теста жаворонков, напомнил священник.

Какие продукты разрешены в пост «В Великий пост мы отказываемся от продуктов животного происхождения и рыбы. Это строгий пост, хотя в Греции есть послабления. По субботам и воскресеньям они едят морепродукты - креветки, мидии. В русской традиции такого нет, но некоторые верующие следуют греческой традиции. В пост обычно едят каши, овощи, макаронные изделия, орехи. Некоторые верующие постятся строже, воздерживаясь от масла», - отметил Савченко.

При этом церковный устав разрешает по субботам и воскресеньям пить вино, но в меру. Сам пост дан человеку верующему, чтобы смирить плоть и обострить дух, пояснил священник.

Послабления верующим в пост «Весь Великий пост строго постимся за исключением Благовещенья (7 апреля), Вербного воскресенья (28 апреля). В эти дни можно употреблять рыбу, а в Лазареву субботу (27 апреля) можно есть икру», - добавил собеседник «360».

Он напомнил, что самыми строгими неделями поста являются первая и последняя. Те, кто по состоянию здоровья не могут держать срок весь период, постятся в эти недели. Светлое Христово Воскресение (Пасха) в этом году будут отмечать 5 мая.

Праздники Священники Пасха Продукты
26 февраля 2024, 19:00
Занятия отменили в одной из школ Дагестана из-за угрозы эпидемии свинки
РИА «Новости»
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В одной из школ Дагестана отменили занятия в связи с угрозой распространения заболеваемости паротита. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По информации источника, детям не делали обязательных прививок, так как необходимых вакцин в республике нет.

Одному из учеников уже поставили диагноз. Всех, кто мог заразиться, также отстранили на три недели от уроков.

Паротит распространяется воздушно-капельным путем, причем носитель способен заражать остальных за несколько дней до появления первых симптомов.

В администрации района ответили, что еще в конце прошлого года Роспотребнадзор обращался за вакциной, однако на данный момент препаратов в регионе нет.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что в стране нет проблем с вакцинами. По его словам, вопрос с препаратами от краснухи, кори и паротита связан с техническим сбоем.

Дагестан Дети Школы Россия
26 февраля 2024, 18:41
«Яндексу» предъявили иск на 200 млн рублей за использование голоса Брежневой в навигаторе
РИА «Новости»
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Использование голоса украинской артистки Веры Брежневой в системе «Яндекс. Навигатор» может обойтись российской корпорации в 200 миллионов рублей. В такую сумму оценила понесенный моральный ущерб от действий компании политтехнолог и ведущая «360» Аксинья Гурьянова. Копия заявления, направленного в Хамовнический районный суд Москвы, есть в распоряжении редакции.

Истец пояснила, что уже более двух лет она ведет активную работу по борьбе с антироссийскими настроениями и поддерживает бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

На минувшей неделе она обнаружила, что с системе «Яндекс.Навигатор» маршрут выстраивается голосом украинской артистки Веры Брежневой, известной своими заявлениями о поддержке ВСУ.

Гурьянова подчеркнула, что компания «Яндекс» прекрасно знает о проведении специальной военной операции, но продолжает получать прибыль от использования голоса покинувшей Россию артистки. Также она не исключила, что Брежнева из полученного гонорара продолжает делиться деньгами с украинской армией.

Ведущая оценила свой моральный вред от происходящего в 200 миллионов рублей. Также Гурьянова отметила что за свою работу журналистом попала в список врагов президента Украины Владимира Зеленского.

Певица Вера Брежнева сбежала из России после начала СВО, но полностью отказываться от концертов она не стала. СМИ узнали, что перед Новым годом продюсеры певицы разослали райдер потенциальным зрителям. Стоимость выступления Брежневой оценили в 50 тысяч евро. Кроме того, главным требованием стала полная конфиденциальность и запрет на фото и видеосъемку выступления.

Выступления Брежневой в других странах, к слову, не задались. Летом 2023 года концерты певицы отменили в Испании и Португалии, а в феврале этого года стало известно, что сорвался и концерт в Киргизии. Купившим билеты зрителям пообещали компенсировать стоимость билетов.

Суд Яндекс Россия Вера Брежнева Москва

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