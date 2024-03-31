31 марта 2024, 17:47

Звезде сериала «Солдаты» диагностировали рак легкого

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Злокачественное новообразование легкого и верхней доли бронхов диагностировали известному актеру Роману Мадянову. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, 61-летний артист начал проходить курс противоопухолевого лечения, чтобы предотвратить развитие болезни.

Мадянов обратился к медикам из-за сильной слабости, ему провели противоопухолевую лекарственную терапию, выявив злокачественное образование.

Кроме того, у актера обнаружили кисты в печени, селезенке и почках. Мадянова выписали с рекомендацией наблюдения по месту жительства и назначили еще одно противоопухолевое лечение в апреле.

Мадянов известен большому кругу зрителей по ролям в сериалах «Солдаты», «Шаляпин», «Охота на изюбря», фильмах «Команды мечты», «По щучьему велению» и «СуперБобровы». В 1995 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Сериалы Болезни Актеры
31 марта 2024, 17:28
Родители террориста из «Крокуса» Мирзоева не поверили в виновность сына
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Живущие в Таджикистане мать и отец обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева выразили слова соболезнования семьям 144 погибших в концертном зале. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в республике сообщило РИА «Новости».

Мать Мирзоева Гулькарат заявила, что не может поверить в то, что сын пошел на убийство большого количества людей. Но в ходе дальнейшей беседы она выразила слова сочувствия близким погибших и пострадавшим.

«Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать», - заявила женщина.

Отец обвиняемого Барот присоединился к словам супруги.

«Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», - сказал мужчина.

Далержон Мирзоев - самый старший из участников нападения на «Крокус Сити Холл». Ему 32 года, у него есть жена и четверо несовершеннолетних детей. В Московскую область он приехал из Новосибирска, где работал таксистом.

Один из горожан ранее сообщал журналистам, что Мирзоев посещал тренировки по боям без правил в спортивном клубе «Зевс» в Затулинском районе Новосибирска.

Мачеха еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова призвала всех не возлагать вину за случившееся на родителей фигурантов дела. Она подчеркнула, что ни отец, ни мать не знали о том, чем занимается уехавший сын.

Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 17:26
Пойманную на выборах с зеленкой профессора УрФУ отпустили из спецприемника
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Профессор Уральского федерального университета Эмилия Носова вышла из спецприемника, где находилась 15 суток за мелкое хулиганство. Женщина пыталась испортить зеленкой бюллетени на выборах президента. Об этом сообщило URA.RU.

По словам Носовой, в спецприемнике к ней хорошо относились. Она выразила надежду, что следственные органы разберутся с ситуацией, в которой она оказалась.

Носову задержали на избирательном участке в Екатеринбурге. Под давлением мошенников она перевела 15 миллионов рублей. Затем женщине пообещали, что вернут деньги, если она устроит провокацию на выборах.

Ранее дочь Носовой заявила, что ее мать - хороший человек, но попала под влияние аферистов. По ее словам, трудно понять, как такой умный человек мог совершить такую ошибку.

Екатеринбург Выборы
31 марта 2024, 14:39
Истребители F-35 запустили в серийное производство в США
Читайте нас в: Google Новости
Серийное производство истребителей F-35A Lightning II началось в США спустя 22 года после начала разработки. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Уильям Лапланте, его слова привело издание Warrior Maven.

Журналисты обратили внимание, что объявление о старте полномасштабного производства состоялось спустя день после решения ВВС США сократить закупки на 2025 год.

«Хотя истребитель уже вошел в производство, официальный переход к выпуску потребует создания достаточных систем поддержки, надежности и удовлетворительных характеристик, а также стабильного контроля над процессом изготовления самолета», - указали авторы статьи.

При этом некоторые считают решение о запуске самолета в серийное производство запоздалым. Пентагон, отметили журналисты, планировал начать выпуск F-35 еще четыре года назад.

Ранее стало известно, что истребитель F-35 сможет нести на своем борту ядерные боеголовки.

США Истребители F-35
31 марта 2024, 14:37
Краснов заявил о неотвратимости наказания для украинских и западных политиков
Читайте нас в: Google Новости
Увидеть украинских и западных политиков, против которых заведены уголовные дела в России, на скамье подсудимых, пока нереалистично. Однако существует принцип «неотвратимости наказания». Такое мнение высказал генпрокурор России Игорь Краснов. Его комментарий опубликовали в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Краснов подчеркнул, что ведомство собирает все документальные доказательства зверств неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей.

В дальнейшем Генпрокуратура представит эти материалы «для рассмотрения в справедливом суде», подытожил он.

Российские власти неоднократно напоминали Западу о Нюрнбергском трибунале, на котором судили нацистов. По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, этот исторический урок до сих пор актуален.

Уголовное дело Суд Россия Запад

Новости по теме