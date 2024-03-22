Звезда «Железного человека» раскритиковала фильмы про супергероев

Пэлтроу солидарна с режиссером фильма «Американское чтиво» Кордом Джефферсоном, призвавшим на церемонии вручения премии «Оскар» вкладывать деньги в небольшие инди-проекты.

Актриса считает, что современные студии расходуют большие ресурсы на высокобюджетные фильмы о супергероях, что негативно влияет на их содержание. По ее словам, важно сосредоточиться на создании оригинального и разнообразного контента.

«Понимаете, вы можете снять много хороших фильмов, которые кажутся по-настоящему оригинальными, но, как только вы попытаетесь угодить всем, есть риск, что упадет качество», - заявила она.

Ранее актриса Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с коллегой по цеху Мэттью Перри. Их знакомство состоялось во время фестиваля в 1993 году, когда оба еще не были знаменитыми.