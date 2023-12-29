29 декабря 2023, 14:38

Зрителей «360» поздравили с наступающим Новым годом из космоса

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Семейного благополучия, здоровья и новых успехов пожелали в 2024 году космонавты Роскосмоса Николай Чуб и Олег Кононенко. Они записали поздравление сотрудникам Росгвардии и зрителям «360».

Олег Кононенко поблагодарил силовиков, охраняющих космодром Байконур, за безупречную службу России, героизм, верность Отечеству и присяге. Николай Чуб пожелал, чтобы наступающий год сохранил все лучшее, что произошло в уходящем, и стал для всех годом новых свершений.

«Желаем всем вам, вашим семьям, родным и близким космического здоровья, семейного благополучия, гармонии, радости и процветания. И конечно же, поздравляем зрителей телеканала „360“», - сказал он.

Космонавты находятся на Международной космической станции. Для жителя Королева Олега Кононенко нынешний полет на орбиту стал пятым по счету. В рамках миссии запланировали более 60 экспериментов , в том числе семь новых, и четыре выхода в открытый космос.

МКС Космонавты Роскосмос Космос Новый год
29 декабря 2023, 14:11
Москвичей предупредили о морозах и гололедице в новогоднюю ночь
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В новогоднюю ночь в Москве резко похолодает, ожидается сильная гололедица. Об этом жителей столицы предупредило столичное управление МЧС на своем официальном сайте.

«Ночью с 31 декабря на 1 января в городе Москве ожидается резкое понижение температуры воздуха на 8…12 градусов, сильная гололедица», - сообщили в ведомстве со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Столичные спасатели посоветовали москвичам при использовании электрообогревателей не допускайте перегрузки электросетей и не оставлять их без присмотра, а также не оставлять детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами. Автомобилистам порекомендовали избегать внезапных маневров, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Ранее жителям столичного региона рассказали, что аномальные морозы сохранятся до 5 января. Наиболее холодная ночь, скорее всего, выпадет на второй день нового года.

МЧС РФ Погода Новый год Москва 2023 Погода в Москве
29 декабря 2023, 14:02
Стартовала работа сайта кандидата на должность президента Путина
РИА «Новости»
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Сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина начал работу. Об этом сообщили в избирательном штабе действующего главы государства.

«Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/ », - заявили в релизе.

На портале представили дневник кампании, информацию о доверенных лицах кандидата, его биографию, контакты предвыборного и адреса региональных штабов.

Также на сайте можно ознакомиться с видеоматериалами об основных моментах кампании и увидеть раздел о важных достижениях России за последние годы. Портал создала команда отечественных IT-специалистов.

Избирательный штаб Путина начал работу 21 декабря в Гостином Дворе Москвы. Пресс-секретарем стала журналистка телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

Сопредседателями назначили главврача Московской городской больницы № 52 Марьяну Лысенко, спикера парламента ДНР Артема Жогу и актера Владимира Машкова.

Владимир Путин Выборы президента — 2024
29 декабря 2023, 12:34
Почти 80% россиян выразили доверие Путину
РИА «Новости»
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Президенту Владимиру Путину доверяют 79% россиян. Исследование провел Фонд общественного мнения (ФОМ).

Согласно результатам опроса, 80% респондентов положительно оценили деятельность главы государства. Исследование проходило с 22 по 24 декабря, его участниками стали 1500 человек в 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превысила 3,6%.

В начале декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что Путину доверяют 78,5% опрошенных. Лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому выразили доверие 18,3% респондентов, главе фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву - 8,4%.

Абсолютное большинство россиян ранее поддержало выдвижение Владимира Путина на новый срок. Почти 85% опрошенных назвали выборы президента важным событием для себя лично, 78% россиян собираются принять в них участие. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что впервые в истории новой России президентские выборы пройдут в «такой токсичной геополитической атмосфере».

Исследования Опросы Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024
29 декабря 2023, 12:30
Московская команда победила на международном чемпионате по автомоделям
Freepik
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На международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям, проходившем в китайском городе Фошань, победила команда школьников из Москвы. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

В чемпионате приняли участие команды из Малайзии, Сингапура, Индонезии, Японии, Германии, Австралии, Италии, Великобритании, Ирландии, России и Китая. За победу в семи категориях на протяжении трех дней сражались 112 участников с 140 моделями.

«Московские ребята впервые участвовали в подобном чемпионате. В команду вошли лучшие: победители всероссийских и международных соревнований», - отметила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Россию представили слушатели детских технопарков Москвы. Они создали 15 самодельных автомоделей.

Помимо этого, детско-юношеские соревнования между Россией и Китаем в семи направлениях гоночных радиоуправляемых моделей провели для участников в возрасте от шести до 17 лет.

Москвичи победили в двух квалификационных заездах, а в еще четырех направлениях взяли первое, два вторых и третье места. Еще одно первое место представитель столичной команды завоевал в детско-юношеском состязании.

Ранее на Всероссийском чемпионате по радиоуправляемым автомоделям победу одержала команда технопарка «Мосгормаш».

Россия Школьники Китай Москва 2023

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