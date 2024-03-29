«Зов Народа» посла слов Лазаревой призвал запретить иноагентам выдвигаться в депутаты

Движение обратило внимание, что актриса и телеведущая, Татьяна Лазарева, имеющая статус иноагента, собирается баллотироваться в Мосгордуму.

Происходящее, по оценке общественников, - просто провокация, направленная на дестабилизацию ситуацию в стране на фоне выборов в парламент столицы.

В обращении привели слова Лазаревой* о том, что свою кандидатуру собираются выдвигать 45 иностранных агентов в 45 московских округах.

«Сама Лазарева* поливает грязью страну, в которой она не живет с 2016 года. Она называет это „велением своей души“ и „большим патриотизмом“, хотя на самом деле ее желание улучшить жизнь русских в качестве депутата является не более чем попыткой привлечь внимание новых западных инвесторов и вмешаться во внутренние дела нашей страны», - указали в «Зове Народа».

Активисты напомнили, что по действующему законодательству иностранным агентам запрещено влиять на выборы, но у них есть право избираться.

«Считаем, что каждый из нас должен защищать свою страну от внешнего влияния и подверженности чьим-либо интересам. И, учитывая последние события и скандалы, связанные с иностранными агентами, мы считаем, что это представляет угрозу нашей национальной безопасности и суверенитету», - добавили общественники.

На фоне этого «Зов Народа» попросил Гусева поднять в Госдуме вопрос о запрете иностранным агентам выдвигаться в депутаты и занимать государственные должности, а также принять меры для обеспечения честных, прозрачных и свободных от внешнего влияния выборов в преддверии единого дня голосования в сентябре.

*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом в России.