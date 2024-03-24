Зоопарк и музеи Москвы передадут прибыль за выходные пострадавшим в теракте в Crocus City

«Сердце разрывается от боли. Эту трагедию невозможно принять, в такие моменты слова кажутся недостаточными для того, чтобы описать всю боль и скорбь», - написала она.

Акулова уточнила, что всю прибыль Московского зоопарка за выходные передадут в фонд помощи жертвам теракта в Красногорске.

Она выразила надежду на то, что общая сплоченность немного поможет людям, испытывающим сейчас страдания и боль.

Директор столичного зоопарка призвала оказывать содействие нуждающимся в помощи.

Руководитель Московского музея космонавтики Наталья Артюхина и директор музея Пушкина Евгения Богатырева заявили, что все деньги, заработанные в эти дни музеями, направят в помощь тем, кому сегодня она так необходима.

Парк «Зарядье» принял аналогичное решение. Руководство отдаст выручку за выходные пострадавшим от теракта в Красногорске.