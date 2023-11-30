«Золотой граммофон» вручили в Москве

«За этот год у меня очень много что произошло. Во-первых случился юбилей и я как раз сделала свой первый сольный концерт, я долго к этому шла. Для меня это событие не только этого года, а событие всей жизни. Поэтому для меня этот год был очень знаменательный», - сообщила певица и телеведущая Елена Север.

Некоторые музыканты заявили, что переосмыслили свое творчество. Другие исполнители, в свою очередь, рассказали, что не планируют экспериментов с формой и ищут новое наполнение.

«Телки, сумки и тачки - это не единственные темы которые нужно воспевать в музыке. Музыка это отражение того, что происходит в стране, обществе», - отметил певец и музыкант Роман Архипов.

Церемония началась с вручения сертификатов. Под аплодисменты зала артисты передали по миллиону рублей за сбитые танки бойцам СВО.

«Мы там были, видели, в каких условиях все происходит. Наши концерты проходили во всех горячих точках», - поделился владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

Кроме того, артисты купили дроны для фронта. Музыканты добавили, что идут путем Райкина, Руслановой, Утесова, которые тратили гонорары на помощь фронту. Сборы с этого концерта передадут госпиталям в Луганске.

Ранее почти 200 тысяч рублей собрал для фронта концерт проекта «Белая Риза» в Москве. В нем приняли участие саксофонистка Вероника Кожухарова и солистка Мариинского театра Цветана Омельчук.