Золотов пообещал месть Росгвардии за всякое покушение на россиян

«Росгвардия - это народные войска. Вместе с жителями нашей страны мы искренне скорбим, остро переживая боль потерь и утраты родственников и близких, погибших на полях сражений СВО, ставших жертвами вражеских бомбежек и кровавых террористических актов», - указал Золотов.

Теракт в Красногорске 22 марта, по его словам, вновь подтвердил звериную сущность противника, нацеливая силы страны на более активное уничтожение врага.

«Не сомневаюсь, что мы отомстим за всякое покушение на нашу страну и ее граждан, и личный состав Росгвардии приложит максимум усилий для приближения нашей победы», - добавил глава Росгвардии.