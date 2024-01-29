Зловещее предсказание о независимом Техасе нашли фанаты «Симпсонов»

Речь идет о девятой серии 23-го сезона, которую выпустили в 2011 году. Эпизод назывался «Праздники минувшего будущего», где персонажей показали в футуристической локации с телепортом. Два персонажа выбирают пунктом назначения «Независимую республику Техас».

Некоторые американцы в Интернете посчитали, что это является очередным предсказанием от создателей мультфильма.

«Симпсоны» давно получили славу пророческого сериала. В нем часто упоминались события, которые потом происходили в реальной жизни. Например, в 21 серии четвертого сезона в Спрингфилд пришли зараженные посылки из Японии, после чего жители города заболели опасным вирусом и началась эпидемия. Фанаты посчитали, что это было предсказание коронавирусной инфекции, появившейся в 2019 году.