Zivert выступила на станции метро «Курская» в Москве

Артистка начала выступление в 13:00. Трансляция ее концерта шла на странице ведомства в социальной сети « ВКонтакте ».

Также хиты на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве исполнял Мот , а на станции «Курская» выступал Джиган.

Ранее сообщалось о том, что стартовал прием заявок на участие в шестом сезоне проекта «Музыка в метро». Их можно отправить до 12 ноября. Победителям предоставят возможность выступать в столичном метрополитене в течение года.

Всего за пять сезонов проекта в столице прошло более 350 тысяч выступлений.