Зимние пляжи временно закрыли в Сочи

Читайте нас в:

По его словам, в Сочи начались дожди, сильный ветер, вероятно выпадение снега. Осадки ожидают до конца понедельника, 25 декабря.

«На время шторма закрыли зимние пляжи. В реках уровень воды в норме, работают автоматические датчики. В горном кластере выпал снег, без зимней резины доступ ограничили, горнолыжные трассы начали работу по фактической погоде», - написал мэр.

Копайгородский отметил, что утром в субботу, 23 декабря, на запасные аэродромы отправили три прибывающих самолета, но воздушная гавань уже работает в штатном режиме.

«Поручил усилить работу по всем направлениям. Готовы реагировать, если появится угроза местным жителям или инфраструктуре. В местах вероятных подтоплений организовали дежурство. Берегите себя и близких», - добавил он.

Ущерб пляжной инфраструктуре Сочи после разгула стихии в конце ноября составил 200 миллионов рублей.