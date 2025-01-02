02 января 2025, 03:53

Зимнее чудо. Россияне поделились кадрами северного сияния

РИА «Новости»
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Россияне из разных уголков страны поделились в социальных сетях фотографиями северного сияния. Некоторые кадры опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Необычайно красивое природное явление наблюдали жители Подмосковья, Ленинградской, Мурманской, Свердловской и Курганской областей, а также Татарстана и Башкортостана.

На Урале снимками полярного сияния поделились жители населенных пунктов Карпинск и Абрамово, а также Сысертского района, сообщило издание E1.ru.

Группа фотографов запечатлела северное сияние над Охотском, сообщил Telegram-канал Gismeteo.

«Сейчас Kp-индекс превышает значение шесть, что соответствует умеренной геомагнитной буре - идеальные условия для яркого полярного шоу! Зеленые и красные переливы света украсили морозное небо Хабаровского края, создавая волшебную атмосферу», - уточнил канал.

Ранее в Институте прикладной геофизики имени Федорова сообщили, что магнитная буря на Земле увеличила мощность до уровня G4, при котором возможно формирование полярных сияний в мире.

Фото Ленинградская область Татарстан Курганская область Соцсети Россия Свердловская область Магнитные бури Мурманская область
01 января 2025, 17:36
Сахалинец выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее «Русское лото»
РИА «Новости»
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«Русское лото» 1 января провело розыгрыш «Новогоднего миллиарда». Победителя объявили во время прямой трансляции.

По итогам второго тура новогоднего 1604-го тиража в России появился четвертый лотерейный миллиардер.

«Билет был приобретен пользователем, зарегистрированным в Сахалинской области», - объявили ведущие игры.

В прошлом году заветный миллиард достался жителю Тюмени. Мужчину искали две недели - именно столько он не являлся за деньгами. Однако на 14-й день везунчик появился в столичном лотерейном офисе для оформления выигрыша.

Счастливый билет тюменец приобрел в одном из местных торговых центров.

В октябре 2024 года житель Свердловской области выиграл пять миллионов рублей , но за выигрышем так и не пришел. У него еще есть возможность получить средства в течение двух с половиной лет.

Лотереи
01 января 2025, 16:04
Срок действия истекающих в 2025 году водительских прав продлят автоматически
РИА «Новости»
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Срок действия водительских удостоверений, истекающий в 2025 году, продлится автоматически на три года. Постановление разместили на официальном сайте правительства России.

Получать новые или вносить изменения в имеющиеся права не потребуется. Постановление коснется как водителей, управляющих личным транспортом, так и тех, кто ездит на служебных машинах. Автовладельцы смогут при желании заменить удостоверение, обратившись в отдел ГАИ.

В обязательном порядке поменять права необходимо тем, кто изменил персональные данные, или в случае если документ пришел в негодность.

Замене также подлежат документы, срок действия которых истек в 2022 году и был продлен до 2025-го. Водителям нужно пройти медкомиссию, заплатить госпошлину и прийти за новым удостоверением.

Законы Россия Водители
01 января 2025, 15:34
Кадыров рассказал о своем видении будущего Грозного
РИА «Новости»
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Грозный в будущем должен стать кузницей кадров, красивым и уютным городом. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, его слова привело РИА «Новости».

Кадыров отметил, что в город должны хотеть приезжать люди и оставаться в нем жить.

«Самым удобным, самым красивым и уютным. Чтобы у нас были самые великие ученые, как религиозные, так и другие направления. Чтобы это была кузница кадров, чтобы люди хотели приезжать жить», - сказал он, отвечая на вопрос, каким хочет видеть Грозный в будущем.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в декабре назвал Грозный современным российским чудом. По его мнению, восстановление столицы Чечни - заслуга властей и местных жителей.

Чечня Рамзан Кадыров
01 января 2025, 12:53
Пьяные мужчины засунули кота в автомат с мягкими игрушками в Уфе
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Накануне Нового года сотрудники МЧС в Уфе спасли кота, угодившего в автомат с мягкими игрушками, установленный в супермаркете на улице Первомайской. Об этом сообщил Telegram-канал «Спутник FM. Уфимская волна».

По словам очевидцев, кот оказался внутри автомата не самостоятельно - его туда поместили двое мужчин с яркими признаками алкогольного опьянения. Выбраться обратно животное не смогло.

На помощь коту пришли посетители супермаркета, вызвавшие спасателей. Они благополучно достали животное и отпустили на волю.

Ранее коту Толику из московского управления МЧС присвоили звание прапорщика. Ежедневно он посещает разводы караулов, встречает и провожает пожарных. Животное уже стало талисманом сотрудников части. Ему уже изготовили миниатюрные погоны и скоро сошьют крошечную форму.

Уфа Коты

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