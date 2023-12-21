21 декабря 2023, 15:24

Журналисты указали на различия между финалом «Слова пацана» и «слитой» версией

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Заключительный восьмой эпизод сериала «Слово пацана» отличается от появившейся ранее в Сети версии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Финальная серия картины стала доступна на видеоплатформах утром в четверг, 21 декабря.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink рассказали, что режиссер картины внес авторские изменения в финальные эпизоды сериала. В частности, седьмую серию доработали лишь частично, а финальную, восьмую, пересняли.

В этой серии изменили некоторые фрагменты и финал. Также некоторые сцены совпадают по репликам героев, но локации отличаются. Кроме того, авторы удалили некоторые кадры, а также добавили дополняющие сюжет моменты.

Сценарист картины Андрей Золотарев ранее объяснял «360», что картина стала отображением отношений детей и отцов , а создатели вложили в нее поучительную историю о последствиях для человека за совершенное им зло.

Сериалы Россия
21 декабря 2023, 16:38
Москвичам рассказали, как отправить письмо Деду Морозу из метро
РИА «Новости»
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Тематические ящики «Почта Деда Мороза» установили на 10 станциях московского метро. Об этом сообщил в Telegram-канале глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

«Предлагаем вспомнить детство и написать письмо Деду Морозу на 10 стойках „Живое общение“ в Московском метро», - заявил он.

Москвичей пригласили присоединиться к новогодней акции и отправить письмо Деду Морозу, используя специальные новогодние почтовые ящики, которые сотрудники дептранса установили в сотрудничестве с его Московской усадьбой.

«Волшебник ни одно послание не оставит без внимания. Главное - укажите полный обратный почтовый адрес с индексом», - рассказали в департаменте.

«Почта Деда Мороза» появилась у стоек «Живое общение» на станциях «Комсомольская», «Арбатская», «Площадь Революции», «Белорусская», «Киевская», «Курская», «Тургеневская», «Китай-город», «Кузнецкий Мост», «Пушкинская».

Пожелания можно направить и в цифровом виде, просто отсканировав QR-код, размещенный на ящике.

Кроме того, более 600 элементов новогодней навигации разместили в метро и МЦК. Они укажут москвичам путь к местам празднования Нового года.

Метро Новый год Дептранс Москвы
21 декабря 2023, 16:33
Участников СВО снова отказались заселить в отель под Ростовом
РИА «Новости»
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Возвращающимся в зону специальной операции российским военным опять отказали в заселении в отель в Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

Военнослужащие ехали из Санкт-Петербурга на Авдеевское направление вместе с квадрокоптерами и гуманитарной помощью, но их машина сломалась неподалеку от Ростова-на-Дону.

Они пошли в ближайший отель и захотели снять номер, однако администраторы отказали им в заселении, мотивируя свое решение отсутствием паспортов у бойцов.

Руководство гостиницы отметило, что в правилах заселения для военных никаких исключений нет. За его нарушение отелю грозит денежный штраф до 750 тысяч рублей.

Ранее стало известно о ликвидации гостиницы «Добрыня» в городе Миллерово Ростовской области, в котором отказались заселить участников СВО. Теперь отель отсутствует в агрегаторах, а на опубликованный на официальном сайте телефон никто не отвечает.

Отели Военные
21 декабря 2023, 15:26
Путин призвал обеспечить достаток товаров на внутреннем рынке
РИА «Новости»
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Правительство должно обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке страны, в том числе в потребительском секторе. Соответствующее поручение кабмину на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал президент Владимир Путин.

«Необходимо достаточным предложением обеспечить спрос внутреннего рынка по широкой группе товаров. Имею ввиду, как продукцию инвестиционного спроса, в том числе технологическое оборудование, станки и машины, так и товары потребительского сегмента», - сказал он.

Россия Владимир Путин
21 декабря 2023, 15:13
Более полумиллиона «квадратов» жилья построили по реновации на востоке Москвы
РИА «Новости»
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В Восточном административном округе Москвы возвели 34 дома, общая площадь жилых помещений в которых превысила 565 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«Это позволяет обеспечить новым жильем ориентировочно 20 тысяч москвичей», - сообщил он.

По его словам, из новых домов 30 уже готовы к приему жильцов. Оставшиеся четыре здания, расположенные в районах Северное Измайлово, Гольяново и Перово, находятся в завершающей стадии.

Наибольшее количество новостроек появилось в Северном Измайлове - восемь домов, в Перово построили шесть зданий, в районе Косино-Ухтомский - четыре. Кроме того, в округе начали проектировать и строить жилые объекты на более чем 1,7 миллиона квадратных метров.

В рамках реновации в восточном округе Москвы пройдет переселение жильцов из 1062 домов, свыше 209 тысяч человек получат новые квартиры.

В ноябре по этой программе жилье получили свыше трех тысяч москвичей.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев

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