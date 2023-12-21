Журналисты указали на различия между финалом «Слова пацана» и «слитой» версией

Финальная серия картины стала доступна на видеоплатформах утром в четверг, 21 декабря.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink рассказали, что режиссер картины внес авторские изменения в финальные эпизоды сериала. В частности, седьмую серию доработали лишь частично, а финальную, восьмую, пересняли.

В этой серии изменили некоторые фрагменты и финал. Также некоторые сцены совпадают по репликам героев, но локации отличаются. Кроме того, авторы удалили некоторые кадры, а также добавили дополняющие сюжет моменты.

Сценарист картины Андрей Золотарев ранее объяснял «360», что картина стала отображением отношений детей и отцов , а создатели вложили в нее поучительную историю о последствиях для человека за совершенное им зло.