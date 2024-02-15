Журналисту Карлсону предложили оценить БКЛ метро в Москве

«То, что ему [Такеру Карлсону] понравилась станция „Киевская“, в общем неудивительно - это одна из самых богато оформленных станций, и это, на мой взгляд, выдает в нем человека консервативных взглядов. <…> Я бы ему предложил проехаться по БКЛ, было бы интересно его впечатление об этой линии получить тоже, с другой стороны, мы и так знаем, что это очень крутой проект», - поделился Кузнецов.

По словам главного архитектора, в его понимании журналиста больше впечатлили удобство, скорость, комфорт и безопасность Московского метрополитена.

Он отметил, что столичная подземка - одна из самых развитых во всем мире. Кроме того, оно - гордость для Москвы и всей страны, а ее архитектура - важная составляющая.

Кузнецов добавил, что в метро собрана история разных периодов. Он подчеркнул, что среда формирует сознание, поэтому качественная архитектура занимает в этом не последнюю роль.

Карлсон признался , что восхищен станцией метро «Киевская» в Москве. Он отметил, что станция, которую россияне используют каждый день для поездок, очень чистая и выглядит лучше, чем метро в Соединенных Штатах.