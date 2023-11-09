Журналистов рассмешила речь Зеленского о собаках-правителях

Политик выступил по видеосвязи, озвучил свое видение урегулирования конфликта на Украине и сделал неожиданное заявление. По словам автора статьи, он выдвинул «менее традиционную идею» по прекращению геополитических кризисов - доверить управление странами собакам.

«Иногда я смотрю на все эти конфликты или на весь кризис. Не только на Украине, а повсюду, в Африке и на Ближнем Востоке. Иногда я смотрю на это и думаю, что было бы лучше, если бы эта планета стала планетой собак», - сказал он.

Владимир Зеленский признался, что не понимает людей. Он сказал, что собаки всегда вели себя забавно и помогали ему расслабиться во время отдыха с семьей.

На этой же конференции украинский президент пообещал продолжить контрнаступление весной 2024 года и назвал позицию некоторых республиканцев по отношению к киевскому режиму опасной. Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости Украина продолжит боевые действия без помощи США.