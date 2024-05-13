Журналистку Кеворкову внесли в список террористов и экстремистов
Журналистку Надежду Кеворкову* внесли в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.
«Физические лица: <…> Кеворкова Надежда Витальевна*», - следует из списка.
На прошлой неделе Басманный суд Москвы арестовал журналистку на два месяца. Ее обвинили в оправдании терроризма.
Некоторые российские общественные деятели поручились за Кеворкову*. В их числе были писатель Александр Проханов и юрист Екатерина Гордон.
До заседания суда журналистка находилась в изоляторе временного содержания. Она не признала свою вину.
*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом