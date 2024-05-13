Журналистку Кеворкову внесли в список террористов и экстремистов

Власти уже приняли решение о продлении программы по семейной ипотеке, но в ней могут появиться новые условия. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Марат Хуснуллин во время выступления в Государственной думе.

По его словам, семейная ипотека будет распространяться на семьи с детьми младше шести лет. Хуснуллин отметил, что дополнительные меры поддержки в рамках программы могут привязать к числу детей.

«Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях - как мы можем поддержать эту ипотеку. Эта ипотека и масштабная, и имеет важное значение для демографии», - подчеркнул он.

Ранее исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин указал на необходимость продления программы маткапитала до 2030 года. Он также предложил запустить новый национальный проект «Семья».