Журналистка Ивлева заявила о смерти поэта Льва Рубинштейна

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Дата и место прощания с поэтом пока не уточнялись.

Писателя 8 января сбила машина в центре Москвы на улице Образцова. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи оценили состояние поэта как крайне тяжелое и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Рубинштейну диагностировали гематому головного мозга, множественные ушибы и переломы. У него также был раздроблен таз. В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как от удара мужчину подбросило в воздух и перевернуло. После столкновения пострадавший упал на асфальт.

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