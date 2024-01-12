Журналистка Ивлева заявила о смерти поэта Льва Рубинштейна
Поэт, журналист, общественный деятель Лев Рубинштейн ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщила журналистка Виктория Ивлева в социальной сети Facebook*.
Дата и место прощания с поэтом пока не уточнялись.
Писателя 8 января сбила машина в центре Москвы на улице Образцова. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи оценили состояние поэта как крайне тяжелое и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.
Рубинштейну диагностировали гематому головного мозга, множественные ушибы и переломы. У него также был раздроблен таз. В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело.
Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как от удара мужчину подбросило в воздух и перевернуло. После столкновения пострадавший упал на асфальт.
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