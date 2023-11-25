Журналиста ВГТРК Бориса Максудова посмертно наградили орденом Мужества

Покинувшие страну после начала конфликта на Украине россияне являются предателями. Об этом в Telegram-канале заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Они должны понимать, что здесь никто их не ждет с распростертыми объятиями. По отношению к России, близким и родным они совершили предательство», - написал он.

Он отметил, что многие из уже вернувшихся в Россию релокантов так и не смогли найти себе работу за рубежом.

«Родиной чужбина не стала. Уже говорил раньше и хочу подчеркнуть: родина у нас - Россия, мы должны быть с ней в разных ситуациях. Все наши граждане так считают. Многие молодые ребята принимают участие СВО и защищают страну, другие развивают экономику и обеспечивают победу в тылу», - добавил Володин.

Политик согласился с позицией режиссера Никиты Михалкова, который отказался работать с релокантами.

«Про таких Омар Хайям сказал: гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды», - заключил спикер нижней палаты парламента.

Ранее Володин заявил, что поддержавшим киевский режим россиянам за рубежом «обеспечен Магадан».