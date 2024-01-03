Журналиста Соколова похоронили в Тверской области

Читайте нас в:

Прощание с журналистом состоялось в Успенской церкви города Зубцова. В храме присутствовали жена, его родители и родственники. Родные Соколова зажгли свечи, после чего батюшка провел отпевание.

Колумнист РИА «Новости» Максим Соколов умер на своей даче в Тверской области. Ему было 64 года.

Журналист много лет был ведущим обозревателем российских СМИ, на Первом канале вел программу «Однако», также работал с ВГТРК, НТВ, с газетами «Известия», «Коммерсант» и другими.

Директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал Соколова исключительным человеком с изысканным чувством юмора. Он отметил, что смерть публициста стала большой потерей и невосполнимой утратой.