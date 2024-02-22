22 февраля 2024, 09:44

Журналиста Евгения Киселева внесли в перечень террористов и экстремистов

РИА «Новости»
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Росфинмониторинг внес журналиста Евгения Киселева* в перечень террористов и экстремистов. Запись появилась на сайте ведомства, сообщило РИА «Новости».

«Перечень террористов и экстремистов <…> Киселев Евгений Алексеевич*, 15.06.1956, Москва», - указывается в карточке.

С апреля 2022 года Киселев* также находится в списке иностранных агентов. Минюст уличил его в осуществлении политической деятельности, причем иностранным источником указывалась Украина. Сейчас журналист работает в этой стране. В России его в июле 2022 года объявили в розыск по статье УК.

Входящие в перечень террористов и экстремистов не имеют права взаимодействовать со СМИ, устраивать публичные акции, участвовать в выборах, размещать информацию в Сети, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися выплат зарплаты, налогов и возмещения ущерба.

Евгений Киселев* трудился на телевидении с 1984 года, вел передачи на НТВ и занимал на канале руководящие посты, в том числе в течение года - должность гендиректора.

* Признан в России иноагентом.

Журналистика Россия Иноагенты
22 февраля 2024, 09:28
«Когда узнал, был в шоке». Путину рассказали про Dota 2 на «Играх будущего»
РИА «Новости»
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Президента России Владимира Путина познакомили с компьютерной игрой Dota 2 после открытия «Игр будущего» в Казани. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал главе государства, что эта дисциплина гораздо сложнее чем шахматы. Видеофрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Чернышенко рассказал политику, что Dota 2 - стратегическая игра, в которой нужно «завоевать поле противника». Сейчас она очень популярна, а билеты на эту дисциплину раскупили буквально за пару минут.

«Чтобы был понятен интерес в мире к этой дисциплине, то финал чемпионата мира по Dota 2 смотрело больше человек, чем финал Олимпийских игр в Токио. Я когда узнал, был в шоке», - заявил Чернышенко.

Путин дал старт «Играм будущего» в Казани 21 февраля. Турнир в Татарстане продлится до 3 марта. Он включает 21 инновационную дисциплину, которые построены на концепции «фиджитал», а также сочетают физическую культуру и киберспорт. Состязания будут свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов.

Президент отметил, что российские спортсмены остаются одними из самых сильных в мире. Проходящий турнир - это событие на стыке спорта, технологий и науки. Основная цель игр - популяризировать виды спорта, которые совмещают и физическую активность, и цифровые технологии.

В «Играх будущего» участвуют 260 команд из разных стран. На открытие мероприятия в Казань приехали президенты Белоруссии Александр Лукашенко , Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев , глава Киргизии Садыр Жапаров , лидер Республики Сербской Милорад Додик.

Казань Россия Владимир Путин «Игры будущего»
22 февраля 2024, 09:01
Челябинск обогнал российские города-миллионники по росту цен на жилье
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Челябинск, Воронеж и Пермь возглавили рейтинг среди городов-миллионников России по повышению цен на квартиры в новостройках за месяц. Такой расчет для РБК сделали аналитики платформы bnMAP.pro.

В Челябинске один квадратный метр подорожал на 4,3% - до 125,4 тысячи рублей, в Воронеже стоимость «квадрата» взлетела на 3,3%, достигнув 115,1 тысячи рублей, в Перми и Волгограде рост составил 3,1%, а цены поднялись до 145,2 тысячи рублей и 115,8 тысячи рублей соответственно.

Лидерами по подорожанию жилья стали также Екатеринбург, Нижний Новгород и Омск. Москва заняла 11-ю строку списка, за столицей идут Красноярск, Новосибирск и Санкт-Петербург.

«Лидерство Челябинска в bnMAP.pro связывают с повышением строительной готовности новостроек в продаже, а также с вымыванием наиболее бюджетных объектов из структуры экспозиции», - передал РБК.

Как сообщал портал 74.ru , квартиры в Челябинске за последние пару лет сильно подорожали. Стоимость жилья такая же как в Екатеринбурге или Москве. По цене челябинской «двушки» можно найти и квартиры за границей: в Черногории, Грузии, Германии и Испании.

Ранее экономист Алексей Кричевский рассказывал, что сейчас у россиян быстро разбогатеть на покупке недвижимости и последующей ее продаже не получится. Актуальными будут только покупка «убитого жилья» под ремонт или новостройки, где цены пойдут вверх из-за инфраструктурных проектов. Любопытно, что в последнее время россияне стали чаще покупать жилье в Москве в обход ипотеки. Основные причины: высокие ставки, снижение спроса на «вторичку» и стагнация на рынке.

Санкт-Петербург Рубль Пермь Россия Челябинск Недвижимость Москва
22 февраля 2024, 08:47
Движение в поддержку Фургала запретили в России как экстремистское
РИА «Новости»
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В России запретили межрегиональное общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал»*. Оно занималось экстремизмом под прикрытием поддержки заключенного экс-губернатора, сообщила прокуратура Хабаровского края.

Прокурор обратился в суд с требованием признать движение экстремистским. По мнению обвинителя, оно координировалось зарубежными центрами и призывало к массовым беспорядкам, свержению власти, изменению основ конституционного строя, экстремизму и терроризму. Активистов неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности.

«Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества», - сообщила пресс-служба ведомства.

Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство. Решение вступило в силу.

Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима за заказные убийства и одно покушение. Его задержали в 2020 году. По второму делу бывшему губернатору предъявили обвинение в хищении активов «МСП Банка».

* Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признано экстремистским и запрещено в России.

Прокуратура РФ Протесты Экстремизм Дело Сергея Фургала
22 февраля 2024, 05:55
Киберэксперт рассказал россиянам секрет надежного пароля
Freepik
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Легко запоминающиеся пароли могут стать простой добычей для мошенников. Об этом заявил продукт-менеджер R-Vision Виктор Никуличев в беседе с изданием Газета.ru.

«Например, самые популярные комбинации из баз украденных паролей - это qwerty, 12345 или password. В кириллице пользователи часто выбирают имена или общие слова, такие как „любовь“ или „привет“», - сказал он.

По словам эксперта, подобные пароли очень ненадежные, потому что хакеры используют их в первую очередь. Он призвал отказаться от простой комбинации в ходе регистрации на важных площадках.

Никуличев отметил, что хорошие пароли часто не угадываемые и нелогичные. Код, лишенный смысла, будет труднее разгадать с помощью словарного подбора. Помимо этого, пользователь может применить набор определенных слов, которые ему запомнить просто, но трудно понять постороннему человеку.

Ранее руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора «Первый Бит» Петр Иванов рассказал, как обнаружить слежку с GPS-трекером. Он также призвал россиян воздержаться от покупки нелегальных устройств для скрытого наблюдения.

Хакеры

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