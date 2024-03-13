13 марта 2024, 15:24

Журналист Зыгарь не смог оспорить статус иноагента

Global Look Press
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Российский писатель и журналист Михаила Зыгарь* не смог оспорить свой статус иноагента. Суд встал на сторону Минюста. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого районного суда города Москвы и отказал в удовлетворении жалобы заявителю - Зыгарю Михаилу Викторовичу*», - заявили в ведомстве.

Басманный суд Москвы за последние полгода два раза оштрафовал журналиста по 30 тысяч рублей за отсутствие отметки иноагента в его постах в социальных сетях. Оба штрафа он попытался обжаловать.

Районный суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 19.34 КоАП РФ («Производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом»).

Ранее актриса Яна Троянова * также не смогла оспорить статус иноагента.

Суд Иноагенты Писатели Москва
13 марта 2024, 15:58
Шакро Молодого выпустят по УДО
РИА «Новости»
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Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Захария Калашова, который известен под именем Шакро Молодой. Об этом изданию Lenta.ru сообщила глава Объединенной пресс-службы судов региона Мария Пирогова.

По ее словам, слушание по прошению Калашова состоялось 13 марта в закрытом режиме.

«Решение суда в законную силу пока не вступило, его могут обжаловать», - сказала она.

Точная дата выхода Калашова на свободу пока что неизвестна.

Telegram-канал «112» уточнил, что Шакро Молодой - криминальный авторитет, которого ранее осудили на 10 лет за вымогательство в 2018 году.

По предварительным данным, главной причиной освобождения Калашова стало его плохое состояние здоровья. Авторы материала утверждают, что Шакро Молодой является «вором номер один» в России после смерти авторитета Деда Хасана в 2013 году.

Суд УДО Краснодарский край
13 марта 2024, 15:54
«Я голосую за жизнь». Майданов презентовал новый музыкальный клип
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Первый зампред комитета Госдумы по культуры, композитор и исполнитель Денис Майданов презентовал клип на песню «Я голосую за жизнь». Ролик появился в его Telegram-канале.

Майданов отметил, что этот трек последние несколько месяцев звучит на многих российских радиостанциях. Также он не раз исполнял ее на форумах вместе с представителями разных молодежных объединений страны.

Идея вместе снять видео на эту песню принадлежит именно им, отметил депутат. И эта инициатива, конечно, нашла отклик. Майданов с удовольствием поддержал ребят, которые захотели создать такой клип.

«Счастлив, что у нас такая активная и замечательная молодежь! Это те ребята, которые уже сегодня своим сердцем, знаниями и трудом формируют будущее нашей России», - указал депутат.

Среди них есть добровольцы, представители студотрядов, молодые спортсмены, врачи, артисты и волонтеры. И каждый из них, подчеркнул Майданов, сделал верный выбор - строить сильную страну.

«И мы вместе голосуем за жизнь!» - заключил он.

Музыкальные клипы Молодежь Россия Музыка
13 марта 2024, 12:06
Ценам на видеоигры в России предсказали рост на 20%. В чем причина?
Pxhere
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Стоимость цифровых версий видеоигр в России может подскочить на 20%. О вероятном подорожании сообщили «Известия». Причины такого сценария «360» объяснил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

«Цены на видеоигры, как и на многие другие вещи, сильно меняются в наше турбулентное время. Дело в том, что они привязаны к курсу доллара, и сейчас все игры, которые стоили лет 15 по 60 долларов, будут стоить по 70 и по 80», - отметил специалист.

Вместе с тем, по мнению Кузьменко, резкого подорожания ждать не стоит. Рост будет постепенным - сначала на 50, потом на 100 рублей и так далее, добавил собеседник «360».

«Влияет на цены и турецкий рынок видеоигр, - продолжил эксперт. - Потому что сейчас у нас, наверное, 80% видеоигр, которые так или иначе связаны с консолями и всем остальным, покупаются так называемыми серыми схемами через него, когда рубли сначала переводят в турецкие лиры, а потом из лир - в доллары».

Если говорить о влиянии роста цен на поведение покупателей, можно с уверенностью утверждать, что этот фактор никого не отпугнет, выразил уверенность Кузьменко «Существует несколько схем для покупок, одна из самых популярных - покупать игры, „прикинувшись турком“, вторая - „прикинувшись казахом“. Можно купить и новый аккаунт, либо конкретную игру, отдавая перекупщикам свой аккаунт, на который эти игры будут покупать», - добавил он.

Есть варианты и качать взломанные видеоигры на торрентах. Такие версии были на них всегда, указал специалист. И сейчас, по его оценке, к этому способу тоже начали прибегать более активно.

Видеоигры Россия
13 марта 2024, 12:05
Бывший завод Nissan представил первый автомобиль бренда Xcite в России
РИА «Новости»
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Автомобильный завод «Санкт-Петербург» презентовал первую машину бренда Xcite. Об этом написало издание Autonews.

Первой моделью стал Xcite X-Cross 7, который по техническим характеристикам, дизайну и габаритам схож с китайским Chery Tiggo 7.

Производитель презентовал машину как комфортный автомобиль с салоном на пять мест и ровным полом. Машина получила 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной мощностью 147 лошадиных сил. С ним автомобиль способен набрать скорость 100 километров в час за 9,8 секунды.

Кроме того, X-Cross 7 получил зимний пакет с обогревом наружных зеркал, рулевого колеса, ветрового стекла и сидений. В базовой версии модели есть дистанционный запуск с ключа, светодиодная оптика в фарах и электропривод двери багажника. Машину оборудовали мультимедийной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Ранее автомобильная компания SWM заявила о выходе на российский рынок в марте.

Санкт-Петербург Машины Заводы

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