Журналист Зыгарь не смог оспорить статус иноагента
Российский писатель и журналист Михаила Зыгарь* не смог оспорить свой статус иноагента. Суд встал на сторону Минюста. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого районного суда города Москвы и отказал в удовлетворении жалобы заявителю - Зыгарю Михаилу Викторовичу*», - заявили в ведомстве.
Басманный суд Москвы за последние полгода два раза оштрафовал журналиста по 30 тысяч рублей за отсутствие отметки иноагента в его постах в социальных сетях. Оба штрафа он попытался обжаловать.
Районный суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 19.34 КоАП РФ («Производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом»).
Ранее актриса Яна Троянова * также не смогла оспорить статус иноагента.