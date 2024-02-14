Жизнь важнее. Симоньян призвала изменить закон о частной собственности

Журналистка рассказала, что в Люберцах хозяин собаки запер ее в квартире, оставив без еды. Соседи вызвали полицию, но по закону правоохранители не имеют права вскрывать чужое жилище.

«Что мешает поменять закон-то? Частную собственность трогать нельзя, но если внутри кто-то помирает, то можно. Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же», - указала Симоньян.

Позднее стало известно, что собаку в Люберцах спасли. По словам местной жительницы, когда вскрыли дверь, оказалось, что хозяина животного действительно не было дома. Пса, который несколько дней выл от голода и одиночества, передадут волонтерам.