14 февраля 2024, 13:57

Жизнь важнее. Симоньян призвала изменить закон о частной собственности

РИА «Новости»
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Российские законодатели должны внести правки в закон о защите частной собственности, если речь идет о спасении запертых животных. Такое мнение выразила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

Журналистка рассказала, что в Люберцах хозяин собаки запер ее в квартире, оставив без еды. Соседи вызвали полицию, но по закону правоохранители не имеют права вскрывать чужое жилище.

«Что мешает поменять закон-то? Частную собственность трогать нельзя, но если внутри кто-то помирает, то можно. Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же», - указала Симоньян.

Позднее стало известно, что собаку в Люберцах спасли. По словам местной жительницы, когда вскрыли дверь, оказалось, что хозяина животного действительно не было дома. Пса, который несколько дней выл от голода и одиночества, передадут волонтерам.

Люберцы Законы Собаки Животные
14 февраля 2024, 13:06
Столичным семьям с детьми напомнили о пользе карты москвича
РИА «Новости»
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Жители Москвы, получающие выплаты на детей, могут оформить карту москвича и получить скидки и специальные городские услуги. Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

Владельцам карт москвича доступны специальные предложения и скидки в продовольственных магазинах, аптеках, кафе, на автозаправочных станциях, а также в различных культурных, спортивных и развлекательных заведениях.

Карта москвича особенно пригодится семьям с детьми и беременным женщинам. Ее смогут получить: будущие мамы, зарегистрированные в медучреждениях до 20-й недели беременности; родители или опекуны, оформившие единовременное пособие по случаю рождения ребенка; семьи с детьми и беременные, получающие выплаты, но не имеющие других льгот.

Сегодня благодаря карте москвича можно получить скидки более чем в 9,5 тысячи торгово-сервисных предприятий, причем не только в Москве, но и в других населенных пунктах России.

Дети Семья Технологии Москва
14 февраля 2024, 12:57
Завершился прием заявок на участие в конкурсе проектов благоустройства ВДНХ
РИА «Новости»
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Прием заявок на участие в конкурсе «Золотой колос» закончился в Москве. Мероприятие будет посвящено развитию территории ВДНХ. Суммарно поступило около 500 заявок, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Всего заявку на участие оставили 484 человека из 52 регионов России. Кроме того, попытать удачу решили и конкурсанты из Туркмении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Молдавии. Одна из заявок принадлежит российско-японскому архитектурному бюро.

Тема конкурса 2024 года - «Лучший проект по ландшафтной архитектурной концепции садов и скверов ВДНХ». Конкурсантам нужно разработать ландшафтно-архитектурную концепцию для благоустройства выбранных территорий.

Работы нужно подготовить и сдать до 30 мая. Жюри выставят оценки по шести критериям: функциональности, эстетичности, масштабности, уникальности замысла и оригинальности.

Оглашение результатов и награждение в торжественной обстановке пройдет летом на ВДНХ. Главный победитель получит денежную премию в 300 тысяч рублей, за второе место вручат 200 тысяч рублей, а за третье - 100 тысяч рублей.

Три лучшие работы также вознаградят свидетельствами и памятными статуэтками. Профессиональное состязание «Золотой колос» пройдет в мегаполисе уже второй раз. А участники первого конкурса разрабатывали проекты комплексного обновления пяти въездных групп ВДНХ.

Ранее итоги конкурса рецензий «Вдумчивый читатель» подвели в Москве. В финальный этап прошли 55 участников со всей России.

Благоустройство конкурсы ВДНХ Москва
14 февраля 2024, 12:50
«Человек словно сквозь землю провалился». Тренер сборной Осетии — о пропавшей Цомартовой
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Пропавшая спортсменка Анна Цомартова не могла ничего сделать с собой после поражения на соревнованиях в Дагестане. Об этом «360» сообщил главный тренер сборной Осетии по тайскому боксу Верди Тариев.

«Она с первого по 11-й класс у меня тренировалась, потом в Ростов-на-Дону поступила. Девочка воспитанная и порядочная. Никогда не видел, чтобы она себе что-то позволяла, в школе хорошо училась», - сказал он.

Тариев отметил, что говорил с матерью Цомартовой. По ее словам, камеры видели, как она пришла на побережье, после чего ее местонахождение стало неизвестным.

«Если бы находилась в море, то труп нашли бы, но тела нет. Словно сквозь землю человек провалился. Мы с ней постоянно на соревнованиях разговаривали, после проигрыша была расстроенная, как и любой ребенок. Но чтобы пропасть или что-то сделать с собой - это нереально. После боя вышла на улицу и все, исчезла. Человек просто пропал, какой-то Бермудский треугольник», - добавил тренер.

Мама спортсменки Диана Цомартова в социальной сети обратилась к главам Осетии, Дагестана и президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать в поисках дочери.

Об исчезновении 22-летней спортсменки стало известно 11 февраля. Перед исчезновением она выступала на соревнованиях по тайскому боксу в Каспийске, где потерпела первое поражение за 10 лет. Затем девушка вышла из спортивного комплекса, направилась в сторону моря и исчезла.

Спортсмены Дагестан
14 февраля 2024, 12:39
Центры Госуслуг в Москве откроют литературную выставку в честь Года семьи
РИА «Новости»
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В Москве в 30 центрах Госуслуг 26 февраля откроется выставка «Литературная семья», организованная в честь Года семьи. Об этом сообщил Комитет государственных услуг.

Экспозиция будет призвана показать вклад отечественных авторов в мировую культуру и отражение семейной темы в произведениях русских писателей. Посетители выставки смогут узнать о роли матери Николая Гоголя в создании «Вечеров на хуторе близ Диканьки», об уникальном семейном договоре соавтора «12 стульев» и связи семьи Михалковых-Кончаловских с художником Василием Суриковым.

Видеоматериалы, вошедшие в экспозицию, позволят посетителям взглянуть на Москву глазами Александра Пушкина и Антона Чехова. Тематическая викторина даст возможность проверить знания о знаменитых литературных произведениях.

Центры госуслуг работают ежедневно. Районные офисы открыты с 08:00 до 20:00, флагманские - с 10:00 до 22:00. Ознакомиться с выставкой можно также на сайте Главархива.

Ранее учебному центру офисов «Мои документы» в Москве исполнилось девять лет. В прошлом году обучение здесь прошли более пяти тысяч специалистов.

Выставки Семья Госуслуги МФЦ Москва

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