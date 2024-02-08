Жизнь Адели. Судьба одной осужденной женщины

Во время пандемии Аделя хотела подработать курьером и подписала договор с компанией, которой, как потом оказалось, не существовало. В итоге оказалась курьером наличных денег - по словам 30-летней Адели, она не знала, что в конверте находятся деньги, 20 тысяч долларов. Стоило ей сесть в машину, ее сразу задержали и повезли в отделение.

«Я не ожидала, что меня закроют. Была на подписке [о невыезде], мне говорили, что все будет хорошо, условный срок», - вспомнила собеседница «360».

Сейчас она вышла из колонии и оказалась в исправительном центре на принудительных работах. Аделя пояснила: когда подходит срок, можно подать в суд, и есть шанс, что за хорошее поведение заключенного направят в исправительный центр.

Работа начинается с самого утра. Сейчас женщина трудится на производстве, отвечает за участок чищенной картошки.

«Я здесь нахожусь не по своей воле, я к этому так отношусь. Если говорить себе: господи, картошка, я так больше не могу, это невыносимо, - это будет раздражать. Но я думаю: я пришла, поработала и ушла, все», - рассудила Аделя.

По ее словам, в исправительном центре больше свободы и возможностей, в том числе для учебы и саморазвития.

Как оказалось, даже отбывая срок и проходя ресоциализацию после колонии, можно обучиться чему-то новому, например, бизнесу. Некоммерческие организации в Можайской колонии учат женщин основам предпринимательства. Адель получила базовые знания на уровне маркетинга, которые пригодятся ей в исполнении мечты - открыть ресторан.

Подробнее о жизни Адели, исправительном центре и проекте «Начни свое дело» - на видео.