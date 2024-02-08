08 февраля 2024, 15:55

Жизнь Адели. Судьба одной осужденной женщины

Телеканал «360»
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«Жизнь Адели» — это документальный проект о судьбе одной осужденной женщины. Аделя получила срок по статье за мошенничество. Попала в колонию, отучилась там на курсах «Начни свое дело» и сделала все, чтобы смягчить наказание, поэтому сейчас она живет в исправительном центре. Ведущая «360» Елена Кононова узнала, как устроена закрытая от посторонних глаз система, кто и как помогает женщинам, которые однажды преступили черту закона.

Во время пандемии Аделя хотела подработать курьером и подписала договор с компанией, которой, как потом оказалось, не существовало. В итоге оказалась курьером наличных денег - по словам 30-летней Адели, она не знала, что в конверте находятся деньги, 20 тысяч долларов. Стоило ей сесть в машину, ее сразу задержали и повезли в отделение.

«Я не ожидала, что меня закроют. Была на подписке [о невыезде], мне говорили, что все будет хорошо, условный срок», - вспомнила собеседница «360».

Сейчас она вышла из колонии и оказалась в исправительном центре на принудительных работах. Аделя пояснила: когда подходит срок, можно подать в суд, и есть шанс, что за хорошее поведение заключенного направят в исправительный центр.

Работа начинается с самого утра. Сейчас женщина трудится на производстве, отвечает за участок чищенной картошки.

«Я здесь нахожусь не по своей воле, я к этому так отношусь. Если говорить себе: господи, картошка, я так больше не могу, это невыносимо, - это будет раздражать. Но я думаю: я пришла, поработала и ушла, все», - рассудила Аделя.

По ее словам, в исправительном центре больше свободы и возможностей, в том числе для учебы и саморазвития.

Как оказалось, даже отбывая срок и проходя ресоциализацию после колонии, можно обучиться чему-то новому, например, бизнесу. Некоммерческие организации в Можайской колонии учат женщин основам предпринимательства. Адель получила базовые знания на уровне маркетинга, которые пригодятся ей в исполнении мечты - открыть ресторан.

Подробнее о жизни Адели, исправительном центре и проекте «Начни свое дело» - на видео.

Мошенничество Женщины Работа
08 февраля 2024, 14:32
Найденный на Тверской улице уникальный клад передадут в Музей Москвы
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При проведении археологических раскопок на Тверской улице с 2022 по 2023 год обнаружили около 600 предметов быта, датируемых XV–XVIII веками. Все найденные артефакты отреставрировали. Вскоре они пополнят коллекцию Музея Москвы, рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

При проведении археологических раскопок на Тверской улице с 2022 по 2023 год обнаружили около 600 предметов быта, датируемых XV–XVIII веками. Все найденные артефакты отреставрировали. Вскоре они пополнят коллекцию Музея Москвы, рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

«Артефакты обнаружили на участке между Газетным и Никитским переулками, где с XIV по XVIII столетие находилась территория Белого города», - отметил он.

Коллекция богата фрагментами глиняной посуды - кувшинов и горшков из разнообразных материалов. Помимо керамических объектов, археологи раскопали уникальные образцы печной кафельной плитки. Кроме того, при раскопках на Тверской улице нашли отдельные металлические предметы. Среди них - старинная застежка, столовый нож, десятикопеечная монета и другие.

Ранее в центре Москвы на Большой Татарской улице археологи во время раскопок обнаружили элементы посуды из фарфора. Найденные предметы датируются XVIII–XIX веками.

Музеи Археология Москва
08 февраля 2024, 13:56
Песков рассказал, когда Кремль опубликует интервью Путина Карлсону
РИА «Новости»
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Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону появится на сайте Кремля 9 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Точное время публикации станет известно позже. На сайте разместят видео беседы, а таже транскрипт на русском и английском языках, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Оно (интервью - прим. ред.) будет утром в пятницу, точное время мы еще уточним», - сказал Песков.

Интервью президента России с американским журналистом выйдет на сайте Кремля уже после того, как его опубликуют на ресурсах Карлсона. Сам представитель СМИ сообщал, что запись беседы появится 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что визит Карлсона в Москву и его интервью с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в Соединенных Штатах и России. Беседу будут анализировать не один день, добавил Песков.

Кремль Дмитрий Песков Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 13:54
Пожилые москвичи станут экспертами в кинематографе
Unsplash
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Для участников «Московского долголетия» состоится серия образовательных лекций о кинематографе, которые пройдут в киноцентре «Октябрь», расположенном на Новом Арбате. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Лекторы подробно расскажут пенсионерам, как режиссеры показывали Москву на протяжении десятилетий - от зарождения киноискусства и первых немых лент до современных фильмов. Слушатели также подробно изучат локации, где снимали знаменитые киноленты.

«Горожане старшего поколения смогут расширить знания в области москвоведения и взглянуть на город глазами великих режиссеров», - отметил Филиппов.

Любители кино смогут посещать лекции каждый понедельник. Лекции доступны для старшего поколения москвичей, включая женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Зарегистрироваться на встречу можно в любом центре «Московского долголетия».

Кроме этого, в топ-5 зимних занятий проекта «Активное долголетие» в Подмосковье вошли лыжи и керлинг. Более восьми тысяч жителей пожилого возраста занимаются спортом на свежем воздухе.

Отдых Пенсионеры Кино Активное долголетие Образование Москва
08 февраля 2024, 13:42
Топ-менеджеры «Яндекса» станут крупнейшими совладельцами компании
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Нидерландская головная компания Yandex N.V. раскрыла доли совладельцев ЗПИФ «Консорциум.Первый» — будущего основного владельца фирмы. Менеджеры «Яндекса» получат 35% в структуре капитала, сообщил РБК.

Нидерландская головная компания Yandex N.V. раскрыла доли совладельцев ЗПИФ «Консорциум.Первый» - будущего основного владельца фирмы. Менеджеры «Яндекса» получат 35% в структуре капитала, сообщил РБК.

Таким образом менеджмент «Яндекса» станет крупнейшим совладельцем фирмы и будет контролировать структуру под названием FMP. Предполагается, что в нее войдут до 50 человек. При этом ни один из них не будет иметь в «Яндексе» более 5%.

Ранее Yandex N.V. сообщила о продаже российского бизнеса «Яндекс» за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Сумма сделки включает в себя в дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости по требованию правительственной подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о важности продолжения работы «Яндекса» в стране. Компания является одним из национальных чемпионов в экономике в сфере высоких технологий, которая дает работу талантливой молодежи, подчеркнул Песков.

Яндекс Бизнес

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