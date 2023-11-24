24 ноября 2023, 02:13

Живой или мертвый. Самые известные слухи о гибели Евгения Пригожина

Фото: Global Look Press / Pool / Wagner Group
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С момента гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошло три месяца: 23 августа самолет Embraer Legacy, на котором он летел из Москвы Санкт-Петербург, разбился в Тверской области. Катастрофа уже обросла слухами и мифами, основной лейтмотив которых зачастую один — Пригожин жив.

Буквально на днях, 21 ноября, в одном из связанных с бизнесменов Telegram-каналов появилось, казалось бы, ничем не примечательное сообщение.

Мы будем работать во имя России, во благо России и будем выполнять свой долг до конца.
А 23 ноября, ровно спустя три месяца после гибели основателя ЧВК «Вагнер», там же опубликовали еще один пост: «Бойцы ЧВК „Вагнер“ идут вперед живыми и мертвыми - Евгений Пригожин». Именно эта публикация снова спровоцировала слухи, что предприниматель жив. Их всегда строят на основе известных о Пригожине фактов и приправляют догадками.

Самые популярные теории о судьбе основателя ЧВК «Вагнер»

Принимавший участие в спецоперации в рядах «вагнеровцев» боец утверждал, что Евгений Пригожин и один из сооснователей ЧВК Дмитрий Уткин никогда не летали одним самолетом. Но после катастрофы Росавиация публиковала список пассажиров, которые находились на борту Embraer Legacy. И оба руководителя «Вагнера» в нем числились. В качестве еще одного вероятного подтверждения того, что Пригожин может быть жив, называют отсутствие видео из аэропорта, где он находился вместе с Уткиным перед полетом.

После крушения самолета «Московский комсомолец» лишь написал, что борт осматривали перед тем, как он взлетел. И якобы там находились два посторонних человека. Вместе с первым самолетом в воздух подняли второй, и он тоже, по имеющимся данным, принадлежал Евгению Пригожину. Бизнес-джет какое-то время кружил в небе, а потом успешно приземлился, по информации Flightradar, в Азербайджане. Кто был на борту, неизвестно. Но СМИ писали, что пассажиров на земле встретил спецназ.

Масла в огонь подлили слухи, что основателя ЧВК «Вагнер» видели в Мали - дескать, он попался на глазам местным жителям еще 25 августа. Источники этих сведений весьма сомнительные.
Известно, что Пригожин был любителем конспирации: использовал двойников, ненастоящие паспорта, носил парики и прибегал к другим методам маскировки. Поэтому в Сети предполагают, что он жив и вообще не летел на Embraer Legacy. Об обратном говорят результаты молекулярно-генетических экспертиз. По ним удалось установить личности всех 10 погибших в самолете, в том числе и бизнесмена.

Падал самолет, на котором летел Пригожин, практически в прямом эфире. Данные о ЧП появлялись стремительно, и их мгновенно растиражировали. Быстро опубликовали список пассажиров, кадры с места крушения и рассказы очевидцев. Вряд ли это можно считать основанием для того, чтобы предполагать отсутствие предпринимателя на борту или тот факт, что он не погиб в катастрофе. Но тем не менее в Сети хватаются и за такую соломинку. После крушения Embraer Legacy все кому не лень вспоминали, что Пригожин уже погибал. В 2019 году СМИ распространили сведения о разбившемся самолете, которым летел основатель ЧВК «Вагнер». Позже версию о его смерти признали недействительной.

Все предположения насчет судьбы Евгения Пригожина смело можно отнести к домыслам и теориям. Его гибель, как и смерть Уткина, официально подтвердили в Следственном комитете. В октябре президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» привел данные из доклада главы СК Александра Быстрыкина: в телах погибших в авиакатастрофе обнаружили осколки гранат.
24 ноября 2023, 08:47
Абсолютное большинство россиян перестали ждать возвращения зарубежных брендов одежды
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Каждый третий россиянин не перестал надеяться на возвращение зарубежных брендов одежды, но каждый пятый наоборот не хотел бы возобновления продаж. Половина участников опроса «Сбермаркетинга» и «Авито» выбирали вещи независимо от марки, сообщил ТАСС.

В ноябрьском опросе приняли участие более 1,5 тысячи интернет-пользователей со всей России, из них 59% женщин. Ровно половина признались, что при покупке не обращали внимание на бренд одежды. Каждый третий, 33%, заявил, что ждет возвращения зарубежных марок, а 17% рассчитывают, что это не произойдет.

Чуть больше половины, 52%, покупали вещи в имеющихся магазинах, 14% заказывали за рубежом. На отечественные бренды обратили внимание 55% опрошенных, не сделали этого 32%.

Расходы на гардероб не изменились только у 23% россиян. Каждый пятый, 19% участников исследования, стали тратить на одежду на 15-20% больше денег, 24% ответивших на вопросы - на 10-15%, 22% людей - на 5-10%.

Большинство россиян, 44%, тратили каждые три месяца от 10 до 30 тысяч рублей на одежду и аксессуары, 38% - менее 10 тысяч рублей. Только 12% насчитали от 30 до 60 тысяч рублей расходов в этой категории.

Вместо европейских на рынок России решили выйти 23 бренда из Ирана, Китая, Казахстана, Южной Кореи, Белоруссии, ОАЭ и Турции. Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха заявил, что ушедшие производители начали возвращаться.

Одежда Опросы Торговля Санкции
24 ноября 2023, 05:51
Юрист предупредил о новых атаках мошенников на детей
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Мошенники все чаще стали выбирать детей в качестве своих потенциальных жертв. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, злоумышленники зачастую пользуются доверчивостью детей. Также они играют на их жажде поощрения и непонимании ценности денег. Одна из распространенных схем - оправка сообщения от лица известного блогера. Ребенку говорят, что он якобы выиграл приз и просят предоставить данные банковской карты для его получения.

«В момент „получения“ выигрыша преступник обманом выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета», - пояснил юрист.

Он добавил, что это не единственный вариант для мошенников, желающих заполучить чужие деньги. Иногда они предлагают якобы легкий заработок через просмотр видео или участие в голосовании. В этом случае ребенка вынуждают прислать данные карты, чтобы «устроить» его на работу.

Дети Мошенничество
24 ноября 2023, 03:02
Россиянам предложили давать дополнительный выходной при ЧС
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Дополнительный выходной или пять дней неоплачиваемого отпуска предложили предоставить россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Такие изменения в Трудовой кодекс разработало МЧС, сообщил РБК.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, требуется время, чтобы решить бытовые проблемы, восстановить утраченные документы и нормализовать условия жизни.

Исходя из этого, авторы инициативы предлагают закрепить в законе право таких граждан на дополнительный выходной день с сохранением зарплаты и дополнительный неоплачиваемый пятидневный отпуск.

Льгота будет предоставляться людям, которые проживают в зоне ЧС и чье имущество или условия жизни пострадали от этой ситуации. Эти факты нужно будет подтвердить документально.

Рассматривать предложение МЧС будут 24 ноября на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила давать россиянам пятидневный отпуск при рождении внука.

Законы Отпуск МЧС РФ Минтруд РФ
23 ноября 2023, 23:49
«Месть за страуса и альпак». Бездомных собак расстреляли в Серпухове
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Бездомных собак стали отстреливать рядом с подмосковной деревней Клейменово в городском округе Серпухов. Местные жители уверены, что к произошедшему могут иметь отношение владельцы экофермы «Бунин ручей». Работница приюта для бездомных животных рассказала «360», что фермеры таким образом решили мстить за подранных страусов и альпак.

Владелец семейного клуба «Бунин ручей» в беседе с «360» пояснил, что в Сети активно разгоняют информацию с фотографиями убитой собаки и его самого. Однако, по его словам, это не имеет ничего общего с происходящим.


«Недавно на ферме какие-то животные подрали альпак и страуса. После этого ее владельцы открыли охоту на бездомных собак, которые поселились рядом с нашим приютом. Мы их подкармливаем, но забрать пока не можем. После того, как фермер написал заявление в полицию, он приехал к нам на машине», - рассказала она.

«Он стал мне угрожать, даже чуть не наехал на меня. Застреленную собаку отправили на экспертизу. Я думаю, таким образом он решил мстить за экоферму и расстреливать бездомных собак. Когда мы обратились в полицию, он стал отрицать свою причастность к преступлению. Говорит, что просто приехал с биноклем, посмотреть есть тут бездомные псы или нет», - отметила собеседница издания.

Фермер также заявил, что сопереживает своим коллегам, у которых домашние животные погибли от бездомных собак. По его словам, псы пробрались в их дворы и истребили живность.

«Приюту необходима помощь для усиления мер безопасности по содержанию питомцев, чтобы исключить инциденты по их свободному перемещению по нашему району. Кроме наших, пострадали животные и с других дворов и ферм, на одной из них выбили полностью поголовье баранов. Такая ситуация длится уже на протяжении полугода», - пояснил мужчина.

Владелец экофермы уверен, что его якобы причастность к расстрелу животных в округе «ловко объединили в одну статью», но это не имеет ничего общего с реальностью.

« Я и весь семейный клуб „Бунин ручей“ против истребления животных любыми методами. мы искренне сопереживаем собачьему приюту в связи со сложившейся ситуацией. В настоящее время проходит расследование данного инцидента и мы всячески содействуем следствию по установлению справедливости», - отметил он.

Женщина услышала характерный хлопок и сразу побежала со своими коллегами посмотреть, кто стрелял. На улице стоял автомобиль, в котором находился владелец экофермы «Бунин ручей».

Стрельба Серпухов Собаки Животные

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