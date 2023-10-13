Жителям Таганского района Москвы предложили приобрести 39 парковочных мест

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По его словам, собственники, которые проживают по договорам социального найма, могут воспользоваться льготным правом и приобрести место на автостоянке.

«Сейчас идут заявочные кампании по 39 объектам площадью от 13 до 16 квадратных метров. Они будут реализованы 22 ноября и 4 декабря. Подать заявку граждане могут до 14 и 24 ноября в зависимости от выбранного лота», - рассказал Иван Щербаков.

Преимущественное право позволяет жильцам купить место на парковке со скидкой 40%. Если подать только одну заявку, то лот реализуют за 60% от его стоимости. Однако в случае, если на него претендуют несколько человек, проводят электронный аукцион. Победителем становится тот, кто предложит наибольшую цену.

Получить парковочное место для автомобиля можно в режиме онлайн. Для этого необходимо подать заявку на торговой площадке, предварительно зарегистрировавшись. В анкете нужно приложить все необходимые документы.

Столица регулярно выставляет на торги различное имущество, которое можно посмотреть на инвестиционном портале Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома: вся процедура проходит полностью дистанционно.

Ранее депутат Евгений Федеров предложил ввести единые правила формирования тарифов и льгот на парковку.