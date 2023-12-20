Жителям столицы рассказали о скидках по карте москвича

Владельцы карты смогут воспользоваться скидками и спецпредложениями в более чем 9,5 тысячах магазинов, аптек, кафе, а также культурных, спортивных и развлекательных объектов. Они расположены в таких городах, как Москва, Тверь, Архангельск, Краснодар, Ярославль, Владимир и другие.

«Среди них магазины товаров для детей, кофейни и даже антикафе, где есть экзотариум с различными видами змей, земноводных, насекомых», - рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

Программе лояльности в этом году исполнилось 20 лет. Категория «Продукты питания» стала одной из самых популярных, предлагая скидки от трех до 10% в приблизительно 3,5 тысячи магазинов.

Карту москвича в 2023 году получили более миллиона жителей столицы. Всего ею владеют почти пять миллионов человек.

Любое предприятие, заинтересованное в привлечении клиентов и предложении скидок держателям карты, сможет присоединиться к программе, заполнив форму на сайте mos.ru или связавшись с ДИТ Москвы.