20 декабря 2023, 15:17

Жителям столицы рассказали о скидках по карте москвича

Сайт мэра и правительства Москвы
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Карта москвича позволит получить скидку в более чем 9,5 тысячи торгово-сервисных точек в разных городах страны. В этом году программа лояльности расширилась, к ней присоединилась примерно тысяча новых торговых и сервисных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Владельцы карты смогут воспользоваться скидками и спецпредложениями в более чем 9,5 тысячах магазинов, аптек, кафе, а также культурных, спортивных и развлекательных объектов. Они расположены в таких городах, как Москва, Тверь, Архангельск, Краснодар, Ярославль, Владимир и другие.

«Среди них магазины товаров для детей, кофейни и даже антикафе, где есть экзотариум с различными видами змей, земноводных, насекомых», - рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

Программе лояльности в этом году исполнилось 20 лет. Категория «Продукты питания» стала одной из самых популярных, предлагая скидки от трех до 10% в приблизительно 3,5 тысячи магазинов.

Карту москвича в 2023 году получили более миллиона жителей столицы. Всего ею владеют почти пять миллионов человек.

Любое предприятие, заинтересованное в привлечении клиентов и предложении скидок держателям карты, сможет присоединиться к программе, заполнив форму на сайте mos.ru или связавшись с ДИТ Москвы.

Магазины Деньги Москва 2023
20 декабря 2023, 15:10
Суд оштрафовал Google на 4,6 миллиарда рублей
РИА «Новости»
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Таганский суд Москвы наложил новый оборотный штраф на компанию Google в размере 4,6 миллиарда рублей за отказ удалять контент с YouTube. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.

Компания не удалила с видеоплатформы контент, который, по мнению Роскомнадзора и российского законодательства, содержал фейковые сведения о специальной военной операции, экстремистский контент, а также пропаганду ЛГБТ*.

По информации РИА «Новости» , защита Google попыталась оспорить протокол о нарушении, указывая на несоответствия скриншотов, предоставленных Роскомнадзором. Однако судья отказала в удовлетворении данных требований.

Это уже не первый оборотный штраф, полученный Google в России. Ранее компаниию обязали выплатить 7,2 миллиарда рублей, а затем - 21,7 миллиарда рублей за аналогичные нарушения.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

Штрафы Google Суд Москва 2023
20 декабря 2023, 15:01
Праздничную программу подготовили для посетителей туристических инфоцентров Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Туристические инфоцентры (ТИЦ) Москвы подготовили праздничную программу к Новому году и Рождеству для горожан. Она начнется 22 декабря и продлится до 8 января. Главной площадкой станет мобильный инфоцентр на Манежной площади. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Маршруты для прогулок подготовили на каждый день. Экскурсии будут проводить профессиональные гиды. Записаться на них можно в ТИЦ на Манежной площади или в туристическом инфоцентре на Тверской площади.

Первый маршрут проведет всех желающих по улицам Китай-города, показывая известные достопримечательности: Ильинку, Никольскую и Варварку, известную историческими храмами. Закончится экскурсия на Васильевском Спуске.

Следующий путь понравится семьям с детьми: участники вспомнят сюжеты русских сказок, осматривая скульптуры в Александровском саду, а потом прогуляются по Никольской улице и дойдут до Центрального детского магазина.

Страстной и Тверской бульвары, а также центральные площади - Манежная, Театральная и Пушкинская - покажут в рамках третьего варианта прогулок. Зрителям предложат сделать фотографии на фоне новогодних декораций.

В туристическом инфоцентре на Манежной площади запланированы викторины на темы, связанные с экскурсиями: гости проверят свои знания в истории и архитектуре столицы. Победители получат памятные подарки.

В этом году передвижные ТИЦ побывали в традиционном новогоднем путешествии в нескольких российских городах, среди которых Тюмень, Екатеринбург и Казань.

В столице уже начали открываться елочные базары и проводить выставки в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Отдых Праздники Экскурсии Новый год Москва 2023
20 декабря 2023, 14:48
Пропаганду ЛГБТ увидели в клипе Баскова
РИА «Новости»
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Развлекательный телеканал «Точка ТВ» попал на штраф в один миллион рублей за пропаганду ЛГБТ* в клипе певца Николая Баскова «Странник». Решение по делу вынес Таганский суд Москвы. Информацию разместили на официальном портале судов общей юрисдикции.

Дело зарегистрировали еще в октябре. Летом 2023 года телеканал показал в эфире клип Баскова, который не промаркировали плашкой «18 ».

В постановлении указали, что артиста показали в окружении свиты мужского пола. А рассказанная история отношений лирического героя с другим мужчиной происходит на фоне «атмосферы гедонизма и разврата», ее показывают в сценах «невербального чувственного взаимодействия» двух женщин в «сексуальном контексте».

«„Точка ТВ“ признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей», - уточнили в тексте постановления.

Решение вынесли 12 декабря.

Подобная история недавно произошла с клипом артиста Сергея Лазарева. Видео на песню «Так красиво» удалили с YouTube-канала и сайта артиста, так как суд в Санкт-Петербурге заметил там пропаганду ЛГБТ*.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Штрафы Суд ЛГБТ Сергей Лазарев Николай Басков
20 декабря 2023, 14:34
Новый сезон проекта «Списанные книги» стартовал в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве стартовал 13-й сезон проекта «Списанные книги». В нем примет участие 22 библиотеки города. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

«В этом году к старту акции „Списанные книги“ подготовлены 146 тысяч экземпляров, которым москвичи смогут подарить вторую жизнь», - рассказал он.

Кроме того, шесть тысяч экземпляров предоставят организациям.

Самый обширный выбор будет у читателей в библиотеках Южного административного округа, где станет доступно приблизительно 23 тысячи позиций. Жители Центрального и Северного округов смогут выбрать из 22,5 и 21 тысячи изданий соответственно. Среди них будут книги таких авторов, как Александр Куприн, Иван Гончаров, Антон Чехов, Федор Достоевский и многие другие.

С 2017 года проект, инициированный столичными библиотеками, позволил перераспределять литературу между жителями города. Люди и организации получили возможность бесплатно забирать книги дважды в год, в июне и декабре.

За прошедшие шесть лет благодаря этой инициативе библиотеки передали гражданам более двух миллионов изданий. Число пользователей портала достигло приблизительно 154 тысяч. Самыми активными участниками акции стали горожане старше 55 лет.

Ранее в Москве выпустили новогодний вкладыш в буклет «Метр с книжкой». В нем собрали полезную информацию о книгах, которые стоит прочитать с ребенком в зимние каникулы.

Книги Москва 2023

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