Жителям Севастополя объяснили причину громких звуков в городе
Громкие звуки в Севастополе связаны с учебной стрельбой на полигоне в Казачьей бухте. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Военные проводят тренировки в том числе из ручных гранатометов. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах Севастополя и Крыма. Ситуация в городе спокойная, отметил Развожаев.
«Громкие звуки в Севастополе - это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте», - сказано в сообщении.
Севастополь представляет собой главную базу Черноморского флота. Такие учения проводят в городе регулярно.
Тренировки флота проходили в Казачьей бухте Севастополя 22 августа. Местные власти стараются заранее предупреждать туристов и местных жителей о планируемых учениях , чтобы население сохраняло спокойствие.