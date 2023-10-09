Жителям Петербурга не разрешили возложить цветы у консульства Израиля
Жителям Санкт-Петербурга не разрешили организовать стихийный мемориал у консульства Израиля на Херсонской улице. Об этом написала «Фонтанка».
Сотрудники полиции ограничили доступ к зданию консульства Израиля, люди, которые 8 октября принесли цветы, были вынуждены уйти. Полиция объясняет это тем, что от собственника здания не получено согласование на организацию стихийного мемориала.
В издании пояснили, что консульство Израиля находится на территории бизнес-центра, здание которого принадлежит турецкой инвестиционной компании. Предположительно, власти опасаются провокаций, поэтому закрыли доступ к консульству.
В результате террористической атаки на Израиль погибли более 700 человек , еще 2,2 тысячи пострадали. С начала боевых действий десятки палестинских боевиков были взяты в плен.