Жителям Курска объяснили причину громких звуков в городе

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По его словам, хлопки доносятся с полигона, где проводят плановые подрывы боеприпасов.

«Прошу сохранять спокойствие», - написал глава региона.

До этого жители Курска слышали звуки взрывов 10 ноября. Горожанам объяснили, что военные проводили учебные стрельбы на полигоне.

Ночью 11 ноября жители Коломны рассказали о звуках взрывов. СМИ сообщали, что над городом сбили беспилотник. Официальной информации на этот счет не поступало.

В Севастополе в октябре жители также слышали громкие хлопки. Их причиной стали учения Черноморского флота с применением реактивных бомбометов, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.