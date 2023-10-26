Жителя Ярославля оштрафуют за плевок после публикации видео в соцсетях
Жителя Ярославля оштрафуют за плевки в лифте. Он станет первым, к кому применят такие санкции после того, как видео нарушения попало в соцсети, сообщило РИА «Новости».
Летом глава Ярославской области Михаил Евраев объявлял, что регион стал первым субъектом в стране, где ввели штрафы за плевки в общественном месте.
Заплатить за такой проступок придется 1,5 тысячи рублей, а в случае повторного нарушения уже в два раза больше.
Инспекция адмтехнадзора области сообщила в своем Telegram , что постоянно мониторит социальные сетей на предмет выявления нарушений, за которые предусмотрена ответственность на уровне регионального законодательства.
В комментарии агентству представители инспекции отметили, что в области этот штраф будет уже не первым после вступления закона в силу. Но нарушителя впервые накажут после публикации видео проступка в соцсетях.