Жителя Ярославля оштрафуют за плевок после публикации видео в соцсетях

Летом глава Ярославской области Михаил Евраев объявлял, что регион стал первым субъектом в стране, где ввели штрафы за плевки в общественном месте.

Заплатить за такой проступок придется 1,5 тысячи рублей, а в случае повторного нарушения уже в два раза больше.

Инспекция адмтехнадзора области сообщила в своем Telegram , что постоянно мониторит социальные сетей на предмет выявления нарушений, за которые предусмотрена ответственность на уровне регионального законодательства.

В комментарии агентству представители инспекции отметили, что в области этот штраф будет уже не первым после вступления закона в силу. Но нарушителя впервые накажут после публикации видео проступка в соцсетях.