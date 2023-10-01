Жительница Саратовской области едва не заморила голодом 11-летнего сына
Доклад о ходе расследования дела против жительницы Саратовской области, подозреваемой в жестоком обращении со своим сыном, представят главе СК России Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Не обеспечивала санитарно-гигиенические условия и уход, приобретение достаточного количества продуктов питания», - перечислили в Следкоме.
Все это в совокупности привело к тому, что мальчик тяжело заболел. Но его мать не стала обращаться за помощью к врачам.
При этом инспектор отделения по делам несовершеннолетних не предпринимал со своей стороны никаких мер, кроме профилактических бесед. В отношении женщины возбудили дело о халатности.
По данным Telegram-канала Shot, 31-летняя инспектор ПДН последний год каждый месяц посещала безработную мать и ее сына. Она видела, что мальчик буквально тает на глазах, но не сообщала об этом в органы опеки.
На днях мальчик потерял сознание, его доставили в больницу. У него диагностировали кахексию - истощение организма с резким снижением массы тела. Все это произошло из-за голодания.
В настоящее время подростку оказывают необходимую медпомощь, подчеркнули в СК.