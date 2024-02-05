05 февраля 2024, 15:34

Жительницу Набережных Челнов проверят после видео с избиением ребенка

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Жительницу Набережных Челнов заподозрили в жестоком обращении с ребенком. Делом займется прокуратура Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Сети распространился ролик с одного из домофонов. Наружная камера зафиксировала, как женщина поволокла ребенка за шиворот. Возле подъезда она несколько раз ударила мальчика. Все действия сопровождались оскорблениями.

Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов поручил организовать проверку по факту жестокого обращения с ребенком.

«При подтверждении информации прокуратура Набережных Челнов <…> при наличии оснований примет меры реагирования», - уточнили в ведомстве.

В селе Турунтаево в Бурятии местный житель обнаружил девятимесячного ребенка на улице в 30-градусный мороз в одних памперсах. С младенцем был его четырехлетний брат. Мужчина доставил их родственникам. У грудного ребенка диагностировали обморожение рук и ног. Его госпитализировали. По данным «Газеты РБ» , мать малолетних детей в это время распивала спиртное у своей подруги.

Дети Татарстан Женщины
05 февраля 2024, 14:24
«Объективно необходимо». Запрет на рассаживание детей и взрослых в самолетах поддержали
Unsplash
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Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах. Поправки в Воздушный кодекс готовят в «Единой России». Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «360», что в этом вопросе должна быть некая вариативность.

«Объективно так необходимо сделать, поскольку мы понимаем, что ребенок может испугаться в воздухе, почувствовать себя скованно, плохо. Необходимость участия в этом случае родителей обоснована», - отметила спикер.

С другой стороны, билеты могут выкупить таким образом, что семью не посадить рядом. По мнению депутата, в таком случае нужно давать возможность выбора родителям, например, приобрести билеты в разных местах.

«В силу объективных причин у нас сегодня повышенный спрос на воздушные перевозки. С учетом ситуации думаю, что авиакомпании обязаны обеспечить максимальный комфорт для семей. В то же время иметь возможность не держать билеты до последнего или не отказывать семьям только потому, что [они будут сидеть] в разных местах», - добавила собеседница «360».

Бессараб считает, что нет необходимости сажать вместе с родителями достаточно взрослых детей. Нужно ограничиться запретом на рассаживание с детьми до 12 лет.

Ранее авиакомпании и аэропорты изменили правила перелета пассажиров с детьми после проверки Генеральной прокуратуры. Клиенты сами выберут, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок.

Дети Законы Госдума РФ Семья Самолеты Россия Авиакомпании
05 февраля 2024, 14:01
Почти 110 тысяч газовых плит проверили в Москве в январе
РИА «Новости»
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В первом месяце 2024 года в Москве проверили почти 110 тысяч газовых плит. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства.

В пресс-службе отметили, что в городе более 1,8 миллиона семей используют газовые плиты, поэтому своевременная проверка их состояния очень важна.

«Ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Закон возлагает на собственника или арендатора квартиры обязанность содержать газовое оборудование в исправном состоянии и своевременно его менять. На каждой плите должна быть установлена система «газ-контроль», блокирующая подачу газа в случае угасания пламени в горелке. Средний срок службы плиты составляет 10-12 лет.

Специалисты уже опубликовали график проверки газовых плит в домах Москвы в 2024 году. Точную дату можно узнать на сайте АО «Мосгаз» или при помощи Telegram-бота.

ЖКХ Газ Москва
05 февраля 2024, 13:36
Кремль указал на важность продолжения работы «Яндекса» в России
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Кремлю важно, что компания «Яндекс» продолжит работать в России. Можно приветствовать достигнутые договоренности по продаже основного бизнеса консорциуму частных инвесторов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

«Яндекс» является одним из национальных чемпионов в экономике в сфере высоких технологий. Компания дает работу талантливым россиянам, много молодых людей ищут работу именно в «Яндексе».

«Для нас, конечно, важно продолжение работы этой копании именно у нас в стране», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что главным владельцем остается российский менеджмент компании, что тоже важно.

Ранее стало известно, что нидерландская компания Yandex N.V.

продаст российский бизнес «Яндекс» за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Новой головной организацией станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс».

Декан факультета права НИУ ВШЭ, член РОЦИТ Вадим Виноградов считает, что продажа бизнеса «Яндекса» станет новым этапом развития компании и важнейшим решением в целом, сообщили «Известия».

Кремль Яндекс Дмитрий Песков Россия Работа Бизнес
05 февраля 2024, 12:22
Москвичей пригласили на тренинги по трудоустройству
РИА «Новости»
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Служба занятости Москвы подготовила для соискателей в столице тренинги, онлайн-семинары и практические занятия. Об этом сообщили в пресс-центре организации.

Образовательная программа охватит все аспекты поиска работы: от создания стратегии карьерного роста до тонкостей создания резюме и подготовки к встречам с потенциальными работодателями, а также повышения бизнес-квалификаций.

«Помимо базовых профессиональных компетенций, современные работодатели особо ценят наработанные с опытом гибкие навыки. Чтобы оставаться востребованным в своей нише сотрудником, грамотно презентовать себя, в том числе после освоения новой профессии, их можно и нужно развивать», - рассказал директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов.

Некоторые сессии пройдут в центре обслуживания «Моя работа» по адресу Шаболовка, 48. Например, 13 февраля горожан пригласят на деловую игру «Мое конкурентное преимущество», где они смогут разработать свои стратегии выделения на фоне конкурентов. На семинаре «Управляй своей карьерой» 20 февраля участники научатся выстраивать свои карьерные цели и разрабатывать персональные планы для их достижения.

В рамках проекта организуют несколько вебинаров - «Нейросети для бизнеса», «ИП или самозанятость» - и тренингов, таких как «Секреты создания визуального контента» и «Доверие как двигатель продаж».

Дополнительно состоятся мероприятия, посвященные помощи в трудоустройстве людей с инвалидностью. Так, 7 февраля пройдет встреча клуба «Хочу работать», ориентированного на соискателей с ограничениями по здоровью.

Работа Образование Москва

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