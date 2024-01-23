23 января 2024, 13:33

Жительница Великого Новгорода станцевала в клубе полуобнаженной

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Девушка из Великого Новгорода станцевала в ночном клубе с обнаженной грудью. В соцсетях распространилось видео скандального танца, при котором присутствовали подростки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, мероприятие проходило в клубе «Пандора» 20 января. На вечеринке хватило разврата и без полуголого танца: целовались девушки, проходили весьма откровенные конкурсы. Теперь тусовкой заинтересовались в прокуратуре Новгородской области, а организаторы тем временем уверяют, что не поддерживают ЛГБТ*.

Сама девушка, станцевавшая в полуобнаженном виде, заявила, что ей стыдно за вечеринку. Она сама же отметила, что в клубе в тот день было много подростков.

Shot сыронизировал о том, что девушка вдохновилась наделавшей шума «голой» вечеринкой блогером Анастасией Ивлеевой. Участие в ней обернулось для звезд российской эстрады многочисленными проблемами.

*Движение ЛГБТ признали в России экстремистским и запретили.

Скандалы Видео ЛГБТ
23 января 2024, 11:23
Более 86,5 тысячи семей создали в Москве за год
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В 2023 году в Москве церемонию бракосочетания провели для 86 594 пар. Чаще всего женились в августе и июле, а главным свадебным днем стало 7 июля. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Впервые в брак вступили 52% молодоженов. Чаще всего москвичи заключают брак в возрасте 25 лет. Выездные церемонии в торжественной обстановке провели для 23% пар.

«Чаще всего для торжественных церемоний среди выездных площадок выбирали башню „ОКО“ и особняк Спиридонова», - уточнил Собянин.

Онлайн-сервисами для подачи заявления о заключении брака через портал госуслуг и на mos.ru воспользовались 64% молодоженов. Больше всего заявлений пришло в загсы 30 ноября.

Кроме того, в дворцах бракосочетания в Москве можно также отпраздновать и юбилей свадьбы. В 2023 году провели около 300 таких церемоний.

В новогодние каникулы в Москве заключили брак более 150 пар.

Семья Брак Сергей Собянин Москва
23 января 2024, 10:42
Две трети уехавших за границу россиян ушли из отечественных компаний
Freepik
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Почти все россияне, уехавшие за границу после 24 февраля 2022 года, перестали работать на отечественные компании. Такой вывод сделали исследователи проекта OutRush, посвященного российской эмиграции.

Почти все россияне, уехавшие за границу после 24 февраля 2022 года, перестали работать на отечественные компании. Такой вывод сделали исследователи проекта OutRush , посвященного российской эмиграции.

Социологи опросили более 10 тысяч покинувших страну россиян в марте и сентябре 2022 года, а также с мая по июль 2023-го.

«Тенденции экономической интеграции показывают, что две трети уехавших россиян, ранее работавших в российских компаниях, ушли из этих компаний и присоединились к международным или местным», - указали исследователи.

По данным OutRush, до отъезда из РФ на российские компании работали 43% респондентов. К сентябрю 2022 года эта цифра снизилась до 17%, а к лету 2023-го - до 13%.

Авторы исследования отметили, что уровень доходов эмигрантов так и не восстановился после падения к сентябрю 2022 года. Финансовая ситуация стабилизировалась у самых малообеспеченных участников опроса, но у наиболее богатых респондентов доходы продолжают снижаться. Уровень безработицы среди покинувших Россию не повышается.

Президент Владимир Путин отмечал, что все больше уехавших россиян хотят вернуться на родину. По словам главы государства, человеку с нормальными ценностями трудно растить детей в западных странах.

Россия Работа
23 января 2024, 10:26
Отказывать в трудоустройстве из-за службы в армии решили запретить в России
РИА «Новости»
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Российские власти намерены запретить работодателям отказывать соискателям в работе на основании их службы в армии или инвалидности. Об этом сообщил РБК.

Внести изменения в Трудовой кодекс предложило Государственно-правовое управление при президенте. Поправки подготовили к рассмотрению рабочей группой комитета Госдумы по труду. На заседании их еще не рассматривали.

Пока под запретом отказ в работе по половому признаку, из-за национальности, языка, происхождения, социального положения, наличия детей. Кроме того, нельзя отказывать в заключении трудового договора на основании беременности женщины.

Трудовой кодекс предложили дополнить двумя категориями: граждане, отслужившие по контракту или мобилизации либо пребывавшие в добровольческих формированиях, и люди с инвалидностью. Отказывать последним могут запретить при условии, что у них нет медицинских противопоказаний для работы и есть необходимая для нее квалификация. Что касается бывших военнослужащих, работодателям могут запретить отказывать им в найме в течение года после окончания службы либо завершения контракта. Условия те же: отсутствие противопоказаний по здоровью и соответствие квалификационным требованиям.

Россия Работа Армия
23 января 2024, 10:24
Владельцем основного юрлица «Яндекса» в РФ стала калининградская структура
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Владельцем главного юрлица «Яндекса» в России стало калининградское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V. Данные об этом появились в ЕГРЮЛ.

Учредителем МКАО является материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. По данным ЕГРЮЛ, российское МКАО «Яндекс» стало владельцем 99,999% ООО «Яндекс», а также 100% ООО «Технояк» и 49% ООО «Яндекс ДЦ».

Компания прошла регистрацию юрлица в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. «Яндекс» сменил место регистрации, чтобы в дальнейшем оптимизировать структуру юридических лиц группы компаний.

Ранее сменить место регистрации решил Тинькофф Банк. Акционеры TCS Group утвердили смену юрисдикции с Кипра и начало регистрации в качестве компании в России. По информации РБК , структура организации не изменится, нововведения не коснутся активов и обязательств компании. Регистрация на территории России также откроет для TCS Group возможность безбарьерной выплаты дивидендов.

Яндекс Россия Нидерланды Калининград

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