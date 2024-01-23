Жительница Великого Новгорода станцевала в клубе полуобнаженной

По его данным, мероприятие проходило в клубе «Пандора» 20 января. На вечеринке хватило разврата и без полуголого танца: целовались девушки, проходили весьма откровенные конкурсы. Теперь тусовкой заинтересовались в прокуратуре Новгородской области, а организаторы тем временем уверяют, что не поддерживают ЛГБТ*.

Сама девушка, станцевавшая в полуобнаженном виде, заявила, что ей стыдно за вечеринку. Она сама же отметила, что в клубе в тот день было много подростков.

Shot сыронизировал о том, что девушка вдохновилась наделавшей шума «голой» вечеринкой блогером Анастасией Ивлеевой. Участие в ней обернулось для звезд российской эстрады многочисленными проблемами.

*Движение ЛГБТ признали в России экстремистским и запретили.