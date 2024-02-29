29 февраля 2024, 02:22

Жительница Кубани оставила пятерых детей в неотапливаемом доме на несколько дней

ru.freepik.com
Читайте нас в: Google Новости

В Краснодарском крае мать оставила пятерых детей, младшему из которых всего три года, в неотапливаемом доме и уехала на четыре дня. Прокуратура региона возбудила против женщины уголовное дело.

В Краснодарском крае мать оставила пятерых детей, младшему из которых всего три года, в неотапливаемом доме и уехала на четыре дня.

Прокуратура региона возбудила против женщины уголовное дело.

По данным ведомства, в конце января пятеро детей находились без родителей в неотапливаемом доме на хуторе Бейсужек Павловского района Кубани. Младшему из них три года, старшему - 10 лет. Температура в эти дни была около -4 градусов с сильными порывами ветра. Мать несовершеннолетних отправилась в гости в Брюховецкий район. Она обещала детям вернуться через несколько часов, но отсутствовала четыре дня. Женщина вернулась только по требованию полиции после изъятия детей.

«Малолетние в истощенном состоянии доставлены в лечебное учреждение, в котором им оказана медицинская помощь», - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Против женщины возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее в США погибла полуторогодовалая девочка. Ее мать оставила ребенка одну и уехала в отпуск на 10 дней.

Уголовное дело Дети Женщины Полиция Краснодарский край
29 февраля 2024, 00:26
Россиянам рассказали о способах отличить натуральные продукты от подделок
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Недобросовестные продавцы научились подделывать даже продукты питания, и вместо полезной и вкусной пищи существует риск получить отравление и остаться без денег. Нутрициолог Катерина Кузина в комментарии газете «Вечерняя Москва» назвала пять самых подделываемых продуктов и раскрыла способы их проверки во время покупки.

Самым подделываемым продуктом питания врач назвала мед. Недобросовестные торговцы давно научились подделывать полезное лакомство, выдавая за него смесь из сахара, крахмала и ароматизатора. На вкус подделку отличить сложно. Но существует давние и проверенные способы.

«Если на капельку меда капнуть йод и она посинеет, перед вами однозначно подделка. Также мед можно растворить в уксусе, фальсификат даст пену», - рассказала Кузина.

Нутрициолог добавила, что вместо сметаны можно получить смесь из пальмового масла и крахмала. Но для проверки молочный продукт придется купить, чтобы проверить, как он растворяется в кипятке. Суррогат оставит осадок и от употребления его в пищу лучше отказаться.

Самое большое количество подделок находится в секторе оливкового масла. За оригинальный и полезный продукт часто выдают подделку с примесями обычного подсолнечного «Когда выбираете масло еще в магазине, смотрите, чтобы на этикетке была надпись DOP. Это гарантирует, что все производство было в одном контролируемом регионе, - заявила Кузина. Также она призвала покупать оливковое масло только в бутылках из темного стекла.

Недобросовестные поставщики научились подделывать даже бутилированную воду, но определить налили в бутылку жидкость из-под крана или использовали для наполнения настоящую артезианскую впадину пока невозможно. Врач дала совет ориентироваться на известные марки и искать на бутылке знак ГОСТ.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина назвала основные признаки натурального сыра. Она отметила, что у продукта без примесей ровная текстура не слишком яркого света. Также настоящий сыр не трескается при нажатии и сохраняет свою форму.

Питание Врачи Продукты
28 февраля 2024, 23:38
Россиянки останутся без стриптизеров на 8 Марта
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В некоторых городах России разобрали всех стриптизеров для мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«„Дефицит“ артистов зафиксировали в Омске, Ханты-Мансийске и Мурманске. На очереди - Челябинск, где у стриптизеров осталось буквально несколько свободных окошек», - отметили в сообщении.

По данным канала, танцоры из Челябинска за пятиминутное выступление попросили восемь тысяч рублей. А в Мурманске организаторы праздников оценили услуги стриптизера в 40 тысяч рублей за 10-минутное выступление.

Екатеринбург выделился же тем, что готов поделиться своими артистами с другими городами. За приличную сумму мужчин готовы отправить даже за тысячу километров. Например, гастроли екатеринбургских стриптизеров в Ханты-Мансийске оценили в 90 тысяч рублей.

Порадовать женщин на 8 Марта можно не только зажигательными танцами, но и другими сюрпризами. Стилист Дарья Ломкова напомнила, что отличным подарком для представительниц прекрасного пола может стать парфюмерия.

Праздники Женщины Россия 8 Марта
28 февраля 2024, 22:34
«Европа содрогнется!» В России вспомнили пророчество Жириновского о Приднестровье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России вспомнили пророчество Владимира Жириновского о ситуации в Приднестровье. Слова политика, сказанные в 2020 году, привел Telegram-канал «Пул № 3».

На приведенном видео Жириновский напомнил, что в селе Колбасна lнаходится склад с оружием, которого хватит на всю третью мировую войну в Европе и стоят «отборные войска».

«Если взорвать то, что там есть, Европа содрогнется. <…> Наш ответ будет жесткий! Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишиневского аэропорта. И никто вас не защитит. Мы всех вас достанем», - заявил политик.

В среду, 28 февраля, съезд депутатов Приднестровья принял декларацию с решением обратиться к Федеральному собранию России с просьбой о защите от экономического давления со стороны Молдавии. Авторы документа напомнили, что Россия является гарантом и посредником в переговорном процессе с Молдавией, кроме того, на территории ПМР живут более 200 тысяч россиян.

Молдавия Видео Европа Россия Оружие Владимир Жириновский Приднестровье
28 февраля 2024, 22:27
Клиника выплатила петербуржцу 3 млн рублей из-за воспаленной челюсти
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Пациент стоматологической клиники в Петербурге через суд добился компенсации в три миллиона рублей за некачественную имплантацию зубов. Об этом сообщила пресс-служба городского управления судебных приставов.

Мужчина обратился в частную клинику с просьбой установить ему импланты. За полученную услугу он заплатил 436 тысячи рублей. Однако спустя время петербуржец попал в онкологическое отделение с воспалением костной ткани.

После затратного лечения пациент обратился в суд, который постановил взыскать с клиники три миллиона рублей. Однако руководство медучреждения не торопилось выплачивать компенсацию.

Тогда судебный пристав предупредил представителей организации, что в случае неуплаты в срок ей придется заплатить еще 200 тысяч рублей. После этого вся сумма поступила пострадавшему.

Семья в Екатеринбурге также обратилась в суд после ошибки врачей в детской больнице. Супруги смогли отсудить 1,8 миллиона рублей.

Санкт-Петербург Рубль Суд Больницы Врачи

Новости по теме