Жительница Кубани оставила пятерых детей в неотапливаемом доме на несколько дней

В Краснодарском крае мать оставила пятерых детей, младшему из которых всего три года, в неотапливаемом доме и уехала на четыре дня.

Прокуратура региона возбудила против женщины уголовное дело.

По данным ведомства, в конце января пятеро детей находились без родителей в неотапливаемом доме на хуторе Бейсужек Павловского района Кубани. Младшему из них три года, старшему - 10 лет. Температура в эти дни была около -4 градусов с сильными порывами ветра. Мать несовершеннолетних отправилась в гости в Брюховецкий район. Она обещала детям вернуться через несколько часов, но отсутствовала четыре дня. Женщина вернулась только по требованию полиции после изъятия детей.

«Малолетние в истощенном состоянии доставлены в лечебное учреждение, в котором им оказана медицинская помощь», - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Против женщины возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее в США погибла полуторогодовалая девочка. Ее мать оставила ребенка одну и уехала в отпуск на 10 дней.