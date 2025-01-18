18 января 2025, 04:51

Жительница Челябинска случайно узнала о прописанном в ее квартире Иисусе

РИА «Новости»
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Из-за сбоя в электронной базе паспортного стола в квартире психотерапевта из Челябинска прописался мужчина по имени Иисус. Владелица узнала об этом, когда решила продать жилье, и заказала справку на госуслугах, сообщил сайт 74.ru.

Она жила в квартире на северо-западе Челябинска последние 15 лет, но имела прописку в другом регионе. Одну долю женщина унаследовала от покойного мужа, другую выкупила у его детей и в декабре 2023 года стала единственной хозяйкой.

«Так как я собираюсь продавать квартиру, риелтор посоветовала заказать справочную адресную информацию. Я ее заказала на сайте госуслуг, то есть все официально. И буквально позавчера мне приходит справка, что у меня прописан Иисус, гражданин Бразилии», - сказала она.

Иностранец встал на миграционный учет в декабре 2024 года. Представитель МВД объяснил, что произошла ошибка - мужчина поселился с женой в другом доме на этой же улице. Из-за сбоя в электронной базе он прописался в чужой квартире.

Житель Москвы попал в похожую ситуацию. Он забыл пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги», а когда восстановил, узнал о прописавшихся в его квартире иностранцах.

Преступления Бразилия Недвижимость
17 января 2025, 19:37
Директора воронежского МФЦ уволили за отказ использовать компьютер
РИА «Новости»
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Привычка работать с бумагами и категорический отказ от использования компьютера стали причиной увольнения директора воронежского МФЦ Сергея Котляренко. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Руководителя центра госуслуг не спас даже большой стаж в 15 лет и признание его отдела лучшим в России по итогам 2022 года.

Пользоваться компьютером Котляренко не стал даже после угроз со стороны начальства. В результате он потерял свой пост с формулировкой «за слишком консервативный подход».

Недовольный таким решением Котляренко подал заявление в суд для восстановление в должности. В первой инстанции ему отказали, и мужчина подал апелляцию.

На минувшей неделе заместитель министра образования Нижегородской области Ирина Кизилова написала заявление об уходе из-за обрушившейся критики в социальных сетях. Пользователям не понравилось, что чиновница опубликовала снимок в платье с принтом в виде листьев марихуаны.

Скандальную фотографию сотрудница министерства сделала во время отпуска, который провела на Кубе. Но возмущенных общественников это не остановило.

Россия МФЦ Воронежская область
17 января 2025, 15:30
Депутаты Госдумы попросили СК и Генпрокуратуру проверить Чубайса
РИА «Новости»
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Главу Следственного комитета Александра Бастрыкина попросили провести доследственную проверку действий бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на наличие преступлений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он заявил, что депутаты также обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой дать поручение о предоставлении материалов по заведенным в отношении Чубайса уголовным делам.

В октябре прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением об экстрадиции бывшего главы «Роснано» на родину и подверг критике реформу российской электроэнергетики, которая проводилась под его руководством.

Он также задавался вопросом о местонахождении Чубайса, который возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год.

Генпрокуратура РФ Госдума РФ Россия Следственный комитет России Анатолий Чубайс Роснано
17 января 2025, 12:46
«Хватит уже рушить». В Госдуме выступили против сокращения новогодних праздников
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Светлана Бессараб не согласилась с коллегами, призывающими сократить новогодние праздники под предлогом того, что россияне тратят эти дни на вредные привычки и скучают по работе. Свою позицию она изложила в Telegram-канале.

Накануне с такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев , заявивший, что в эти дни резко растет число травм и обострений панкреатита.

Бессараб заявила, что первые числа января у многих семей единственное время, которое они проводят все вместе. Далеко не у всех есть возможность пойти одновременно в отпуск летом, подчеркнула она.

«И, в конце концов, хватит уже рушить до основания, давайте бережно хранить традиции. А новогодние длинные каникулы - это уже традиция», - подытожила депутат.

Перед Новым годом «Комсомольская правда» провела исследование и выяснила, что количество людей, собирающихся трудиться во время каникул, за прошедший год выросло на треть. Если перед 2024 годом отдыхать планировал 71% жителей, то перед 2025-м - уже 54%.

Праздники Семья Депутаты Работа Новый год
17 января 2025, 08:57
Льготную ипотеку для чиновников в России продлили до 2027 года
РИА «Новости»
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Эксперимент по льготной ипотеке под 12% для российских чиновников продлили до 1 февраля 2027 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.

После этого программу, которая была запущена в середине 2024 года, могут еще раз продлить или заменить единовременными субсидиями. В эксперименте участвуют 90 сотрудников пяти ведомств - Минфина, Минтруда, Минстроя, Федеральной налоговой службы и территориальных органов Федерального казначейства.

Согласно условиям программы, государственным служащим компенсируют из бюджета не только процентную ставку, но и определенную часть стоимости недвижимости. Купить в рамках эксперимента чиновники могут любое жилье в личную, совместную или долевую собственность. Ранее в России пообещали отменить лимиты на семейную ипотеку в 2025 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, из-за поднятия ключевой ставки на программу льготного кредитования пришлось изыскивать дополнительные средства.

Россия Чиновники Ипотека Льготная ипотека

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