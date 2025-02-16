Жители Усть-Лабинска пожаловались на «символ Сатаны» в дорожной развязке

По мнению общественников, форма развязки привлечет к себе любителей оккультизма и сектантов всех мастей. Для придания требованиям веса к борьбе подключили православных активистов.

Авторы сообщения пообщались с руководителем местного управления ГИБДД. Он пояснил, что развязку построили еще в советское время и раньше никаких вопросов она не вызывала. Он добавил, что на этом участке дороги аварии происходят редко, поэтому вряд ли есть необходимость перестройки.

Законопроект о запрете сатанизма в России пока находится в стадии разработки. О подготовке документа в конце января сообщил депутат Николай Бурляев.

Еще до инициативы парламентариев с призывом к запрету деструктивного учения выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заявивший о деятельности в России сект из международного движения сатанистов.