16 февраля 2025, 16:45

Жители Усть-Лабинска пожаловались на «символ Сатаны» в дорожной развязке

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Дорожная развязка в форме пентаграммы напугала жителей Усть-Лабинска Краснодарского края. Как сообщил Telegram-канал Mash, общественники потребовали от властей изменить форму проезда. В своем заявлении они сослались на пока несуществующий закон о запрете сатанизма.

По мнению общественников, форма развязки привлечет к себе любителей оккультизма и сектантов всех мастей. Для придания требованиям веса к борьбе подключили православных активистов.

Авторы сообщения пообщались с руководителем местного управления ГИБДД. Он пояснил, что развязку построили еще в советское время и раньше никаких вопросов она не вызывала. Он добавил, что на этом участке дороги аварии происходят редко, поэтому вряд ли есть необходимость перестройки.

Законопроект о запрете сатанизма в России пока находится в стадии разработки. О подготовке документа в конце января сообщил депутат Николай Бурляев.

Еще до инициативы парламентариев с призывом к запрету деструктивного учения выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заявивший о деятельности в России сект из международного движения сатанистов.

ГИБДД Дороги Россия Краснодарский край
16 февраля 2025, 15:02
Ребенок отрицающих медицину родителей скончался в Ленобласти
РИА «Новости»
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В Ленинградской области скончался шестилетней мальчик, родители которого отрицали доказательную медицину. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ребенок умер в результате припадков в собственном доме в СНТ «Дружный». Родители догадывались о развивающейся у сына невралгии, но с самого рождения не водили его к врачам.

В пиковый момент приступа заболевания 36-летний отец все же обратился в скорую, однако оказалось слишком поздно, прибывшие на место врачи не смогли помочь мальчику и лишь констатировали смерть.

Родители погибшего рассказали, что сын страдал от припадков, которые семья лечила без медикаментов в домашних условиях, с помощью отпаивания травами и массажем рук.

При этом у мальчика не было даже медицинской карты, его никогда не водили в больницу. Сами родители объяснили, что не верят в медицину, так как врачи в прошлом не смогли спасти от рака одну из их родственниц.

Ранее на Ямале двухлетний мальчик проглотил 20 мелких магнитов и умер.

Дети Семья Медицина
16 февраля 2025, 08:37
Названы самые перспективные регионы для трудоустройства в 2025 году
РИА «Новости»
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Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан возглавили рейтинг наиболее перспективных регионов России для трудоустройства в 2025 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

По мнению аналитиков, в этих регионах наиболее благоприятная активность соискателей и работодателей, а также самое выгодное соотношение зарплатных предложений к прожиточному минимуму.

В Московской области в среднем предлагается зарплата 97 тысяч рублей при полном рабочем дне, а активность соискателей не покрывает текущих потребностей бизнеса. В Калужской области в среднем предлагают зарплату 82 тысячи рублей, а в Татарстане - 80 тысяч рублей.

Также в пятерку субъектов с наиболее привлекательными условиями вошли Липецкая и Владимирская области, 75 и 79 тысяч рублей в среднем соответственно.

Ранее в Госдуме допустили переход россиян на 36-часовую рабочую неделю.

Россия Работа
16 февраля 2025, 01:37
Минздрав решил изменить порядок медосмотра водителей на состояние опьянения
РИА «Новости»
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Минздрав разработал новый порядок проведения медосвидетельствования водителей на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект находится на этапе публичного обсуждения.

Специалисты уточнили особенности проведения медосвидетельствования и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медицинской помощи. В частности, людям, пострадавшим в ДТП.

«Уточнены вопросы проведения медицинского освидетельствования лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии наркотического опьянения, либо потребило психоактивное вещество без назначения врача», - говорится в документе.

Кроме того, в Минздраве предложили изменить перечень основных групп наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования. Такие вопросы, как получение информированного добровольного согласия на проведение медосмотра или вынесения заключение об отказе от него, также были уточнены.

Ранее в Минздраве решили изменить порядок прикрепления к поликлиникам , предоставив россиянам возможность сделать это через личный кабинет в «Госуслугах», причем во всех регионах страны.

Минздрав Россия Водители
16 февраля 2025, 00:17
Бойцу СВО не дали спеть патриотическую песню на фестивале бардов
Freepik
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Постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни, исполнительница Галина Хомчик запретила участнику спецоперации выступать с патриотической песней. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Офицер Виталий Царев с другими бойцами захотел исполнить «Нам нужна одна победа», однако Хомчик выступила против. По ее словам, на бардовском мероприятии не должны звучать песни про бои.

«На сцену пришли. Нас встретила Галина Хомчик. Спросила, почему пришли, мол, вы вне конкурса, не заявлены», - рассказал боец СВО.

В сюжете НТВ отметили, что в ноябре 2024 года Хомчик посетила США, где участвовала в концерте в честь столетия Булата Окуджавы. Поэт и композитор Михаил Чудаков добавил, что исполнительница во время поездок на Запад выходит на одну сцену с иноагентами, а в России запрещает выступать с патриотическими песнями.

Ранее общественники призвали проверить солиста рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на иностранное влияние. После отъезда из России музыкант вскоре вернулся на родину.

Концерты Песни Россия Фестивали

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