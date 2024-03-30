30 марта 2024, 21:54

Жители Сочи присоединились к акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»

РИА «Новости»
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В Сочи прошла акция «Журавли» в память о жертвах нападения на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в администрации города.

В акции приняли участие около 200 человек. Участники выложили площади Южного мола из зажженных свечей картину в виде улетающих в небо журавлей.

Акции памяти о жертвах «Крокуса» проходят во многих регионах России, в том числе в Московской области. Неравнодушные жители собрались на центральных площадях Балашихи, Истры и Солнечногорска. Люди несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам в честь погибших, а также выкладывают из зажженных свечей фигуры улетающих журавлей.

Рядом с «Крокус Сити Холлом» начался концерт памяти жертв теракта. Погибших почтили минутой молчания. Во время выступления симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева на сцену выводили световые проекции с фотографиями погибших.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека.

Сочи Россия Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 22:27
Пожилого итальянца приняли за шпиона в Пермском крае
РИА «Новости»
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Жители Пермского края вызвали полицию к железнодорожной станции из-за подозрительного иностранца, фотографировавшего поезда. За шпиона приняли пожилого итальянца, который приехал к возлюбленной, сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина снимал грузовые поезда, электрички и окрестности у станции «Пермь - Сортировочная». Его поведение показалось пермякам подозрительным, и они вызвали полицию. Иностранца задержали.

В отделении выяснили, что он приехал из Италии и совсем не говорил по-русски. Мужчина объяснил через переводчика, что бывал в Пермском крае с 2019 года, потому что встретил там свою любовь.

Итальянец заявил, что фотографировал поезда для себя - его удивили длинные российские «товарняки» и «Ласточки», хотел показать составы своим родственникам. Мужчину отпустили, но попросили удалить все снимки.

В Санкт-Петербурге задержали двух иностранцев , объявленных в международный розыск за похищение человека. Их экстрадируют.

РЖД Поезда
30 марта 2024, 21:57
Оскорбившего самарского губернатора мигранта выслали из России
РИА «Новости»
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Из России депортировали мигранта, который оскорбил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Подростка выслали вместе с матерью, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Выяснилось, что малолетний мигрант, угрожавший самарскому губернатору, находится на территории РФ незаконно», - отметил он.

Оскорбления Азарова опубликовали в Сети. Видео малолетний мигрант записал вместе с братом и заявил, что наказывать его никто не станет - просто поставят на учет. В ролике мальчики в нецензурной форме высказались о главе региона. Против детей возбудили уголовное дело, сообщило Ura.ru. В итоге производство прекратили, поскольку иностранцы не достигли 16-летнего возраста.

По информации РИА «Новости» , на момент публикации видео подросткам было по 12 и 14 лет. Свою вину они признали.

Дети Мигранты Госдума РФ Видео Россия
30 марта 2024, 21:21
Музыкой Прокофьева почтили память погибших в «Крокусе»
Телеканал «360»
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Памятный концерт в честь жертв теракта в «Крокус Сити Холле» открыли музыкой композитора Сергея Прокофьева. Симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева выступил перед собравшимися в Красногорске.

Концерт открылся вечером 30 марта. После минуты молчания в память о погибших на сцену вышел маэстро, и оркестр исполнил отрывки из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. На здании транслировали портреты жертв теракта.

К сцене вышли выжившие при нападении террористов.

Игорь Толпыкин из Солнечногорска поблагодарил всех, кто помог спасти его сбитого машиной сына. Жительница Ногинска Наталья Скисова вспомнила подвиг охранника , который вернулся в здание и вывел гостей. Оркестр исполнил еще один отрывок из «Ромео и Джульетты», и на концерте вновь объявили минуту молчания.

Теракт произошел вечером 22 марта. На девятый день у стихийного мемориала провели акцию памяти и вновь зажгли свечи.

Концерты Музыка Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 21:17
Петербургские суды решили выдворить из России более 400 мигрантов-нарушителей
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге решили выдворить 418 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Еще 48 человек оплатят штраф и должны будут самостоятельно покинуть территорию России, сообщила в своем Telegram-канале глава пресс-службы судов городских судов Дарья Лебедева.

«418 нарушителям назначен штраф с принудительным выдворением из страны, с помещением в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан - прим. ред.)», - говорится в заявлении.

Кроме того, еще 48 человек должны заплатить штраф и самостоятельно покинуть Россию в течение пяти дней с момента вступления постановления в законную силу, причем этот процесс будет контролироваться.

Как отметила Лебедева, в петербургские районные суды поступило 584 материала по делам об административных нарушениях с 25 по 29 марта. Инстанции уже рассмотрели 515 дел.

Ранее петербургский главк МВД сообщил о раскрытии дела 2007 года об убийстве 12-летней школьницы. Преступление совершил приговоренный к пожизненному заключению уроженец одной из бывших советских республик.

Штрафы Санкт-Петербург Суд Мигранты

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