Жители Сочи присоединились к акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»

В акции приняли участие около 200 человек. Участники выложили площади Южного мола из зажженных свечей картину в виде улетающих в небо журавлей.

Акции памяти о жертвах «Крокуса» проходят во многих регионах России, в том числе в Московской области. Неравнодушные жители собрались на центральных площадях Балашихи, Истры и Солнечногорска. Люди несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам в честь погибших, а также выкладывают из зажженных свечей фигуры улетающих журавлей.

Рядом с «Крокус Сити Холлом» начался концерт памяти жертв теракта. Погибших почтили минутой молчания. Во время выступления симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева на сцену выводили световые проекции с фотографиями погибших.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека.